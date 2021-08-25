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快訊／非洲豬瘟疫情拉警報！3縣市月餅、香腸驗出病毒　陳吉仲19:00說明

▲航警局24日執行邊境防疫掃蕩，局長鄭明忠（左二）取締不肖業者透過貨運站區走私非洲豬瘟肉製品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局24日執行邊境防疫掃蕩，局長鄭明忠取締不肖業者透過貨運站區走私非洲豬瘟肉製品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣出現首宗來自越南的走私非洲豬瘟肉品且流入市面。農委會主委陳吉仲今（25日）早指出，今天又查到4件不合格商品，要求各地方政府加強稽查各養豬場。農委會稍早宣布，將於晚間7點召開「市面查獲走私越南非洲豬瘟陽性豬肉品案」說明記者會，將由陳吉仲主持。

上週日台灣首度破獲越南走私肉製品到國內，嚴守三年非洲豬瘟的防疫工作正面臨嚴峻考驗。警政署日以繼夜查緝1300多件中有19件走私肉製品，移送家衛所檢驗後，有4件呈現非洲豬瘟陽性反應，其中兩件為生肉。陽性反應肉製品分布在彰化、台南、高雄等主要養豬縣市。

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▲彰化警方查扣「豬肉鹹蛋蝦子香腸」含有非洲豬瘟。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化警方查扣「豬肉鹹蛋蝦子香腸」含有非洲豬瘟。（圖／彰化縣政府提供）

陳吉仲表示，農委會即日起至中秋節將嚴守畜牧場，並有四點事項請各部會與全國縣市政府配合。包括：請各縣市農政單位與防治所確實檢視6400場養豬場；地方政府的衛生單位務必清查縣市內的越南商家是否有不明肉品。同時，請勞動部與內政部向外籍移工、入籍的新移民進行宣導，不可購買不合法、來自家鄉的肉製品，否則將有罰則。最後，請環保單位將置放於公開位置的廚餘桶全數清除，以確實管控事業、家戶廚餘等流向，養豬戶須依規定蒸煮處理。

▲彰化警方查扣「豬肉鹹蛋蝦子香腸」含有非洲豬瘟。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化警方查扣「豬肉鹹蛋蝦子香腸」含有非洲豬瘟。（圖／彰化縣政府提供）

陳吉仲呼籲，有合格蒸煮設備之養豬場，務必照規定將廚餘蒸煮90度Ｃ1小時以上。沒有蒸煮設備卻使用廚餘之畜牧場，若被查獲將以「飼料管理法」處3萬到300萬元罰款。

農委會更表示，將另行公佈違法使用廚餘的檢舉獎金，並透過各縣市農政、養豬協會、飼料公會、用藥公會總動員，讓全國民眾、農民朋友知道台灣目前面對非常嚴峻的挑戰，畜牧場不可淪陷，否則恐造成相關產業巨大衝擊。

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