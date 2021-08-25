快訊／彰化也驗出非洲豬瘟　5條「鹹蛋蝦子香腸」緊急銷毀

▲彰化警方查扣「豬肉鹹蛋蝦子香腸」，經化驗確認含有非洲豬瘟。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣出現首宗來自越南的走私非洲豬瘟肉品且流入市面，彰化警方及衛生局等單位聯合稽查6處販售越南走私不明肉品超過46公斤送驗，有2件「豬肉鹹蛋蝦子香腸」5條驗出含非洲豬瘟病毒，還有一盒生豬肉，明明是走私肉，還寫荷蘭進口，亂七八糟的標示，呈現出走私肉品問題一大堆。

陳吉仲今天上午表示，國內非洲豬瘟防疫目前面臨非常嚴峻情勢，警政署第一波查緝1300多家，發現19件走私肉製品，昨天移送家衛所檢驗後，今天上午結果出爐，有4件肉製品呈現非洲豬瘟陽性反應，其中還有2件是生肉，分布在彰化、台南、高雄等地區。

▲火腿標示不清。

縣長王惠美表示，彰化縣是全國第3大養豬大縣，一旦出現破口將會影響彰化縣上百億的產值。如果旅客違規攜帶肉類產品入境，最高處以100萬元罰鍰。包含：火腿臘肉、香腸、肉乾、肉鬆以及生鮮肉都不能攜帶。

彰化縣政府指出，有關非洲豬瘟肉品彰化的清查情形，8月22日第一波有151幾家業者，昨(24)日第二波清查286處291人，感謝警察局已於今日全部清查完畢，查獲有6家越南商店有現貨，約48公斤，經由動物防疫所交給防檢局做檢驗。

▲彰化警方查扣月餅。

經溪湖及田中警分局分別查扣2包豬肉0.74公斤及1盒月餅（46顆*260公克=12公斤）、鹹蛋蝦子香腸5條、火腿0.5塊，均帶回化驗，化驗結果已經出爐，其中「豬肉鹹蛋蝦子香腸」有非洲豬瘟病毒陽性反應，全數銷毀。縣府配合中央與警政單位全力圍堵，最好的方式就是從源頭把關，杜絕非法進入台灣。

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