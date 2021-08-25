　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／彰化也驗出非洲豬瘟　5條「鹹蛋蝦子香腸」緊急銷毀

▲彰化警方查扣「豬肉鹹蛋蝦子香腸」含有非洲豬瘟。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化警方查扣「豬肉鹹蛋蝦子香腸」，經化驗確認含有非洲豬瘟。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣出現首宗來自越南的走私非洲豬瘟肉品且流入市面，彰化警方及衛生局等單位聯合稽查6處販售越南走私不明肉品超過46公斤送驗，有2件「豬肉鹹蛋蝦子香腸」5條驗出含非洲豬瘟病毒，還有一盒生豬肉，明明是走私肉，還寫荷蘭進口，亂七八糟的標示，呈現出走私肉品問題一大堆。

▲彰化警方查扣「豬肉鹹蛋蝦子香腸」含有非洲豬瘟。（圖／彰化縣政府提供）

陳吉仲今天上午表示，國內非洲豬瘟防疫目前面臨非常嚴峻情勢，警政署第一波查緝1300多家，發現19件走私肉製品，昨天移送家衛所檢驗後，今天上午結果出爐，有4件肉製品呈現非洲豬瘟陽性反應，其中還有2件是生肉，分布在彰化、台南、高雄等地區。

▲彰化警方查扣「豬肉鹹蛋蝦子香腸」含有非洲豬瘟。（圖／彰化縣政府提供）

▲火腿標示不清。

縣長王惠美表示，彰化縣是全國第3大養豬大縣，一旦出現破口將會影響彰化縣上百億的產值。如果旅客違規攜帶肉類產品入境，最高處以100萬元罰鍰。包含：火腿臘肉、香腸、肉乾、肉鬆以及生鮮肉都不能攜帶。

▲彰化警方查扣「豬肉鹹蛋蝦子香腸」含有非洲豬瘟。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣政府指出，有關非洲豬瘟肉品彰化的清查情形，8月22日第一波有151幾家業者，昨(24)日第二波清查286處291人，感謝警察局已於今日全部清查完畢，查獲有6家越南商店有現貨，約48公斤，經由動物防疫所交給防檢局做檢驗。

▲彰化警方查扣「豬肉鹹蛋蝦子香腸」含有非洲豬瘟。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化警方查扣月餅。

經溪湖及田中警分局分別查扣2包豬肉0.74公斤及1盒月餅（46顆*260公克=12公斤）、鹹蛋蝦子香腸5條、火腿0.5塊，均帶回化驗，化驗結果已經出爐，其中「豬肉鹹蛋蝦子香腸」有非洲豬瘟病毒陽性反應，全數銷毀。縣府配合中央與警政單位全力圍堵，最好的方式就是從源頭把關，杜絕非法進入台灣。

▲彰化警方查扣「豬肉鹹蛋蝦子香腸」含有非洲豬瘟。（圖／彰化縣政府提供）

154隻走私貓漂流台灣「人道安樂死」有苦因！8萬人一夜戰翻

女孩要的都在這裡

►5880元全家爽住遠雄悅來、爽玩海洋公園

ET快訊
8月底「逾百萬劑疫苗」抵台　她爆：是AZ跟莫德納
確診男隱匿「打麻將11小時」傳給2牌友　下場慘曝
「麟洋」私接代言恐離隊？　財部：送銓敘部
逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選
快訊／日本「緊急事態宣言」擴大延長！8道縣列入
快訊／彰化也淪陷！5條「鹹蛋蝦子香腸」驗出非洲豬瘟
牧師自願被活埋「3天後會復活」　信徒挖墳目睹這景象嚇壞
塔利班闖進家！喜劇演員「被打成蜂窩」慘死　幼子無助哭吼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／阿里山林鐵佳人山平交道土石崩塌　機具搶修救出53人

勞動基金炒股案被押9個月　前勞金局組長游迺文500萬交保

2度性侵落單女判10年半　惡狼提再審...法官批：浪費司法資源

桃園婦失蹤被警尋獲　兒激動緊抱：這3天妳怎麼過的？

快訊／彰化也驗出非洲豬瘟　5條「鹹蛋蝦子香腸」緊急銷毀

母女檔有4046筆客戶資料！第二波掃蕩非洲豬瘟肉　扣肉製品12件

讀國中救溺獲總統表揚　長大變毒梟！原因跟當兵有關

上午打高端、下午猝死！基隆41歲女最後身影曝　痛苦癱坐捷運站出口

山林美景記憶斷層你害的！玉山大火浩劫燒掉2.2億　檢痛批喬建中

快訊／基隆田寮河驚見有人載浮載沈　警消救上岸失呼吸心跳

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

「30歲上班族」抱走威力彩27億？ 里長駁：根本不知道中獎者是誰

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

徐懷鈺出道23年「臉蛋變這樣」　近照曝光…網驚：第一眼認不出！

快訊／阿里山林鐵佳人山平交道土石崩塌　機具搶修救出53人

勞動基金炒股案被押9個月　前勞金局組長游迺文500萬交保

2度性侵落單女判10年半　惡狼提再審...法官批：浪費司法資源

桃園婦失蹤被警尋獲　兒激動緊抱：這3天妳怎麼過的？

快訊／彰化也驗出非洲豬瘟　5條「鹹蛋蝦子香腸」緊急銷毀

母女檔有4046筆客戶資料！第二波掃蕩非洲豬瘟肉　扣肉製品12件

讀國中救溺獲總統表揚　長大變毒梟！原因跟當兵有關

上午打高端、下午猝死！基隆41歲女最後身影曝　痛苦癱坐捷運站出口

山林美景記憶斷層你害的！玉山大火浩劫燒掉2.2億　檢痛批喬建中

快訊／基隆田寮河驚見有人載浮載沈　警消救上岸失呼吸心跳

2.8萬新進教師未接種　教育部長：8／27起配送、陸續施打

新興7月EPS 0.17元、年減28.4%　主因今年超大型油輪日租過低

車髒了沒比較好洗「打完蠟無感？」　老司機神比喻：還是有效果

鞏冠長程火砲打到看不見　葉君璋看好單季30轟

快訊／阿里山林鐵佳人山平交道土石崩塌　機具搶修救出53人

勞動基金炒股案被押9個月　前勞金局組長游迺文500萬交保

《薩爾達傳說》大神4分鐘SpeedRun達成　打破16分世界紀錄

新玩具不到10分鐘解體！　半歲鳥寶「分屍超嗨」媽哭惹：我的荷包

黃子佼廣播金鐘「連2年槓龜」　評審團主委說話了

黏人汪「臉朝媽媽」趴桌面陪睡覺！　66天對比圖驚人膨脹

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

即／44歲男接種高端「2天後死亡」

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

2月大男嬰沉魚池19年　狠母鬼月祭拜被警活逮

基隆女打完高端「倒捷運站猝死」　家屬：疫苗問題

拒「換妻」老公竟出大絕　帶正妹砲友多人連結

岡山男遭父親充電線勒脖　臉色發黑倒地

「11P性愛趴」3女激戰8男　邪惡淫媒曝光

「含兒子小GG」　漫畫家夫妻下場曝

上午打高端、下午猝死！基隆41歲女最後身影曝

桃園新增20處闖紅燈科技執法　9/1上路

蘆洲男打高端「隔天暴斃」！相驗結果出爐

快訊／彰化製香廠前驚爆槍響　他朝3人開槍1腹部中彈

高端疫苗開打3天4死　高大成推測作家死因

彰化查獲「無國界豬肉」11包

更多熱門

相關新聞

非洲豬瘟疫情拉警報！陳吉仲19:00說明

非洲豬瘟疫情拉警報！陳吉仲19:00說明

台灣出現首宗來自越南的走私非洲豬瘟肉品且流入市面。農委會主委陳吉仲今（25日）早指出，今天又查到4件不合格商品，要求各地方政府加強稽查各養豬場。農委會稍早宣布，將於晚間7點召開「市面查獲走私越南非洲豬瘟陽性豬肉品案」說明記者會，將由陳吉仲主持。

越南走私月餅驗出非洲豬瘟病毒

越南走私月餅驗出非洲豬瘟病毒

台南疫情59天+0

台南疫情59天+0

租客遭檢舉濫堆廢棄物　開槍射傷協調者

租客遭檢舉濫堆廢棄物　開槍射傷協調者

高雄移民署多國語言宣導防範非洲豬瘟　確保健康過中秋

高雄移民署多國語言宣導防範非洲豬瘟　確保健康過中秋

關鍵字：

香腸月餅豬肉非洲豬瘟彰化

讀者迴響

熱門新聞

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

即／44歲男接種高端「2天後死亡」

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

李洋父：不排除不當土銀公務員　離開月損至少9萬

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

Lucas初約會就要求去家裡！第3位受害女爆床照

八大停業！小姐喊「撐不下去」曝奢侈開銷　眾怒：活該

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

她揭小禎慣性說謊　騙粉絲運動瘦40kg卻是靠手術

「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　神祕經紀人恐害2人被迫離隊

獨／睽違近4個月！　全國今本土「+0」

女兒溜滑梯　她驚見「陰森白臉」嚇爆

快訊／Lucas手寫信認罪：對不起讓你們失望了

名單曝光！內閣傳9月改組　鄭文燦接行政院長

更多

最夯影音

更多
小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃
男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面