　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

已婚美熟女超會「吸」！3年吸金18億　還誆小鮮肉假結婚捲款2百萬

▲▼詐騙女王。（圖／翻攝自曾甯嘉臉書）

▲曾姓女子吸金超過18億元，二審判刑。（圖／翻攝自曾甯嘉臉書）

記者吳銘峯／台北報導

新北市已婚美熟女曾甯嘉，因外型出眾、能言善道，竟夥同在海運公司上班的胞姊，對外誆稱可以低價批入外國新款智慧型手機，投資人除了可以拿手機使用，多的手機還能委託代售，賺取買賣價差。2年半內吸金超過18億元。曾女還隱瞞已婚身分，誘騙年輕男子以結婚為前提交往，騙得209萬餘元。一審將曾女判刑16年，高院25日將她改判刑13年。

據了解，外型出眾的曾甯嘉（36歲）僅國中畢業，從2015年起，對外誆稱自己和遠傳電信的高層訂有契約，她的姊姊曾桂汶（39歲）在陽明海運公司任職，所以認識手機大盤商，可以低價批入蘋果公司、三星公司的新款智慧型手機，投資人投資後，除了可以拿手機使用，多的手機也能委託甯嘉科技代售，賺取買賣價差。

法院調查發現，該集團投資期間從1周到2個月不等，每支手機的投資利潤約在1500元至4000元之間，且期滿保證可領回投資本金，曾女除了依據不同廠牌、型號的手機訂定投資價格，還會跟著手機公司推出的新款式，調漲投資金額；另外公司也盛大舉辦各種活動，尾牙甚至找來「姐姐」謝金燕表演，取信民眾，吸引不少人掏錢投資。而曾女的姊姊也在2017年加入集團擔任「執行長」，每月領取10萬薪資。但因曾女沉迷賭博，欠下大筆賭債，公司資金出現缺口，最後在2018年7月間關門大吉。

檢警單位逮捕曾氏姊妹，調查過程間，發現曾女還在2010年間，隱瞞已婚身分，與比她年輕的謝姓男子交往，雙方以結婚為前提，甚至都安排與父母兄姐見面用餐。但曾女之後以經濟困難、遭前男友威脅、遭地下錢莊追殺、支付父母健康檢查費用等等理由，向謝男索討金錢，謝男也陸續匯款209萬2千元。最後謝男才發現曾女已婚，提出告訴。檢方一併偵查終結，依照違反《銀行法》、刑法「詐欺」等罪，提起公訴。

一審法院認定曾氏姊妹吸金16億餘元，重判曾女有期徒刑16年，曾女胞姊有期徒刑10年；另外曾女騙婚部分因已賠償，故判刑3月，得易科罰金。案經上訴，高院二審改認定曾氏姊妹吸金達18億2790萬餘元，但因一審判決超過法定刑的最高上限，因此二審改判曾女有期徒刑13年、曾女胞姊有期徒刑7年，此部分還能上訴第三審；至於騙婚部分高院駁回上訴，先行定讞。

▼甯嘉科技公司尾牙還找來謝金燕表演。（圖／翻攝黃子佼臉書）

▲▼甯嘉科技公司涉嫌誆騙投資智慧型手機吸金高達15億元，尾牙還找來謝金燕表演。（圖／翻攝黃子佼臉書）

►5880元全家爽住遠雄悅來、爽玩海洋公園

ET快訊
蘆洲男打高端「隔天浴室暴斃」！相驗結果出爐
快訊／才說要做三年！鄧佳華離職　日月光回應了
鄧佳華「離職日月光」原因曝光！「正等人資打給我」
美發現「超級抗體」！　有效對抗所有已知變種病毒
《炮仔聲》女星突公開「8年隱藏身分」！　超仙美照曝：歡迎來看
網爆「鄧佳華已離職」　留言狂酸：不是要做3年！本尊回應了
五倍券新北加碼　侯友宜霸氣喊：金額一定比上次多
剛打完高端2天！桃園男工作「突然倒地亡」　廠方回應了
高端開打3天4死　高大成推測陸之駿死因
快訊／北市接獲2起高端疫苗不良反應！　頭暈盜汗、手臂痠痛無力
快訊／蔡英文親上火線闢謠　我明確告訴大家「內閣沒有要改組」
周玉蔻再預言、黃偉哲搶先洩密　陳時中要查了
快訊／北市9月1日起可戴口罩「打籃球、排球」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／基隆田寮河驚見有人載浮載沈　警消救上岸失呼吸心跳

朱學恆爆監督收容人包裝五倍券換打疫苗？蔡清祥：收容人沒打疫苗

蘆洲男打高端「隔天浴室暴斃」…手握海洛因針筒！相驗結果出爐

她愛上畢旅領隊10連結！14歲「出人命夾娃娃」　父氣炸地點就在這

已婚美熟女超會「吸」！3年吸金18億　還誆小鮮肉假結婚捲款2百萬

移民署追非洲豬瘟肉　2天查全台437處小吃攤、扣52公斤肉品

夫幽會人妻喊心愛的！買對戒「我心只有你」　正宮氣炸出招

剛打完高端2天！桃園男工作中「突然倒地身亡」　廠方回應了

44歲男打高端2天後職場昏倒亡　桃市府先發10萬元慰問金

高端開打3天4死　高大成推測陸之駿死因...前一周要調整作息

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

「30歲上班族」抱走威力彩27億？ 里長駁：根本不知道中獎者是誰

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

徐懷鈺出道23年「臉蛋變這樣」　近照曝光…網驚：第一眼認不出！

快訊／基隆田寮河驚見有人載浮載沈　警消救上岸失呼吸心跳

朱學恆爆監督收容人包裝五倍券換打疫苗？蔡清祥：收容人沒打疫苗

蘆洲男打高端「隔天浴室暴斃」…手握海洛因針筒！相驗結果出爐

她愛上畢旅領隊10連結！14歲「出人命夾娃娃」　父氣炸地點就在這

已婚美熟女超會「吸」！3年吸金18億　還誆小鮮肉假結婚捲款2百萬

移民署追非洲豬瘟肉　2天查全台437處小吃攤、扣52公斤肉品

夫幽會人妻喊心愛的！買對戒「我心只有你」　正宮氣炸出招

剛打完高端2天！桃園男工作中「突然倒地身亡」　廠方回應了

44歲男打高端2天後職場昏倒亡　桃市府先發10萬元慰問金

高端開打3天4死　高大成推測陸之駿死因...前一周要調整作息

陳冠宇初登場非常優秀　胡智為首戰有親友團助陣

鹹酥雞點蔬菜較健康？　營養師揭：油炸前後熱量「差5倍」

行人闖入！台鐵死傷事故「延誤4120人」　銅鑼=三義恢復雙線行車

立法院新會期處理3大預算案　估中秋節前後開議

東奧金牌效應！16小一生加入南屯羽球隊　寢具業者送決勝點抱枕

下雨天也要小心火警　屋內配線管路進水易造成火災！

快訊／基隆田寮河驚見有人載浮載沈　警消救上岸失呼吸心跳

主人沒在管！男童在街上遭2條惡犬撲倒撕咬　恐怖畫面曝光

第一批BNT疫苗有復必泰中文字樣　蔡壁如：會不會因台灣價值被擋？

朱學恆爆監督收容人包裝五倍券換打疫苗？蔡清祥：收容人沒打疫苗

排球比賽選手發球直接打到隊友 精準命中超尷尬！網：彈珠台？

社會熱門新聞

即／44歲男接種高端「2天後死亡」

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

2月大男嬰沉魚池19年　狠母鬼月祭拜被警活逮

拒「換妻」老公竟出大絕　帶正妹砲友多人連結

岡山男遭父親充電線勒脖　臉色發黑倒地

「11P性愛趴」3女激戰8男　邪惡淫媒曝光

基隆女打完高端「倒捷運站猝死」　家屬：疫苗問題

「含兒子小GG」　漫畫家夫妻下場曝

桃園新增20處闖紅燈科技執法　9/1上路

即／NCC專委「盜木生火」玉山狂燒12天　檢方起訴

快訊／彰化製香廠前驚爆槍響　他朝3人開槍1腹部中彈

彰化查獲「無國界豬肉」11包

柴山秘境3天2死！天然鐵絲網成奪命關鍵

送醫畫面曝光　他打完高端2天後亡

更多熱門

相關新聞

電視牆媒體霸主涉吸金　員工還在上班！辦公室卻遭法拍

電視牆媒體霸主涉吸金　員工還在上班！辦公室卻遭法拍

號稱「全台最大戶外電視牆霸主」富士康集團總經理李泰龍名下位於中清路「凌群大樓」6樓辦公室即將於9月1日第一次執行拍賣，根據法拍筆錄上記載，「建物門口有富士康廣告媒體集團之招牌，內有員工，並稱受僱於債務人，目前仍有營業。」

柯博齡／電子煙戕害健康還可能違法

柯博齡／電子煙戕害健康還可能違法

桃園派遣工悶殺僱主　15年定讞

桃園派遣工悶殺僱主　15年定讞

萬少丞發監前惹禍　飛車撞仇家再判刑6月

萬少丞發監前惹禍　飛車撞仇家再判刑6月

台商向調查官同學刺探　逆轉無罪

台商向調查官同學刺探　逆轉無罪

關鍵字：

法律人權美熟女已婚吸金高等法院小鮮肉假結婚二審

讀者迴響

熱門新聞

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

即／44歲男接種高端「2天後死亡」

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

李洋父：不排除不當土銀公務員　離開月損至少9萬

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

Lucas初約會就要求去家裡！第3位受害女爆床照

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

她揭小禎慣性說謊　騙粉絲運動瘦40kg卻是靠手術

八大停業！小姐喊「撐不下去」曝奢侈開銷　眾怒：活該

獨／睽違近4個月！　全國今本土「+0」

「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　神祕經紀人恐害2人被迫離隊

女兒溜滑梯　她驚見「陰森白臉」嚇爆

名單曝光！內閣傳9月改組　鄭文燦接行政院長

王齊麟女朋友身分起底！　形象照自帶氣場

更多

最夯影音

更多
小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃
男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面