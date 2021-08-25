已婚美熟女超會「吸」！3年吸金18億　還誆小鮮肉假結婚捲款2百萬

▲曾姓女子吸金超過18億元，二審判刑。（圖／翻攝自曾甯嘉臉書）

記者吳銘峯／台北報導

新北市已婚美熟女曾甯嘉，因外型出眾、能言善道，竟夥同在海運公司上班的胞姊，對外誆稱可以低價批入外國新款智慧型手機，投資人除了可以拿手機使用，多的手機還能委託代售，賺取買賣價差。2年半內吸金超過18億元。曾女還隱瞞已婚身分，誘騙年輕男子以結婚為前提交往，騙得209萬餘元。一審將曾女判刑16年，高院25日將她改判刑13年。

據了解，外型出眾的曾甯嘉（36歲）僅國中畢業，從2015年起，對外誆稱自己和遠傳電信的高層訂有契約，她的姊姊曾桂汶（39歲）在陽明海運公司任職，所以認識手機大盤商，可以低價批入蘋果公司、三星公司的新款智慧型手機，投資人投資後，除了可以拿手機使用，多的手機也能委託甯嘉科技代售，賺取買賣價差。

法院調查發現，該集團投資期間從1周到2個月不等，每支手機的投資利潤約在1500元至4000元之間，且期滿保證可領回投資本金，曾女除了依據不同廠牌、型號的手機訂定投資價格，還會跟著手機公司推出的新款式，調漲投資金額；另外公司也盛大舉辦各種活動，尾牙甚至找來「姐姐」謝金燕表演，取信民眾，吸引不少人掏錢投資。而曾女的姊姊也在2017年加入集團擔任「執行長」，每月領取10萬薪資。但因曾女沉迷賭博，欠下大筆賭債，公司資金出現缺口，最後在2018年7月間關門大吉。

檢警單位逮捕曾氏姊妹，調查過程間，發現曾女還在2010年間，隱瞞已婚身分，與比她年輕的謝姓男子交往，雙方以結婚為前提，甚至都安排與父母兄姐見面用餐。但曾女之後以經濟困難、遭前男友威脅、遭地下錢莊追殺、支付父母健康檢查費用等等理由，向謝男索討金錢，謝男也陸續匯款209萬2千元。最後謝男才發現曾女已婚，提出告訴。檢方一併偵查終結，依照違反《銀行法》、刑法「詐欺」等罪，提起公訴。

一審法院認定曾氏姊妹吸金16億餘元，重判曾女有期徒刑16年，曾女胞姊有期徒刑10年；另外曾女騙婚部分因已賠償，故判刑3月，得易科罰金。案經上訴，高院二審改認定曾氏姊妹吸金達18億2790萬餘元，但因一審判決超過法定刑的最高上限，因此二審改判曾女有期徒刑13年、曾女胞姊有期徒刑7年，此部分還能上訴第三審；至於騙婚部分高院駁回上訴，先行定讞。

▼甯嘉科技公司尾牙還找來謝金燕表演。（圖／翻攝黃子佼臉書）