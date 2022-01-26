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3歲娃餓死案二審出爐！「親媽」協助棄屍判8年　DNA證明母女關係

▲▼節目公開女嬰生前相片，網友留言感到惋惜。（圖／翻攝自Youtube@실화 On）

▲女童從2020年8月就慘遭金女活活餓死，屍體去年2月才被發現。（圖／翻攝自Youtube@실화 On）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚北道龜尾市3歲女童生前慘遭現年23歲的「母親」（實為胞姊）金姓女子遺棄公寓、死亡後屍體腐爛，3次DNA鑑定結果皆顯示，女童現年49歲的「外婆」石姓婦女其實就是女童的生母，法官證實石婦曾於2018年將自己誕下的女嬰和女兒金女誕下的女嬰調包，因此在二審判處石婦8年有期徒刑；至於金女則被判處重刑20年。

根據《韓聯社》，大邱地方法院刑事抗訴5部今（26）日召開二審，部長法官金聖悅（김성열）駁回被告人石婦與檢察官的上訴，維持石婦在一審中的有期徒刑8年之判決，「鑑定DNA對於釐清事實關係上，具有相當程度的約束力，從3次的DNA鑑定結果來看，可以認為死亡女童和被告人石婦之間存在著的親生母女關係是成立的。」

法官進一步表示，「綜觀小孩的血型、出生前後的所有狀況，本庭作出與一審同樣的判決，認定被告人（石婦）曾於2018年3月31日至4月1日之間，將自己生下的女嬰與女兒（金女）所生下的親生女兒調包。」

報導指出，石婦涉嫌於2018年3月底至4月初在龜尾市一間婦產科，將女兒今女所生產的女嬰，和自己偷偷生下的女嬰調包，如今金女所生下嬰兒的下落不知去向；而石婦2021年2月在向警方報案的前一天，曾於該月9日進入金女的住處，試圖將餓死女童的屍體裝到箱子內遺棄。

另外，金女因為惡意遺棄女童，導致女童在公寓內活活餓死、屍體腐爛，對此二審決定維持一審判決，判處金女20年有期徒刑，由於金女放棄上訴大法院（最高法院），因此本案判決定讞。

►龜尾3歲女童餓死案出爐！「外婆」生母一審判8年刑　涉嫌調包女嬰

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