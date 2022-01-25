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遭記申誡聲請再審又被駁　翁啟惠：遺憾！堅持到正義到來的一天

▲▼立法院長游錫堃出席國家生技醫療產業策進會會長翁啟惠榮獲2021年威爾許化學獎祝賀餐會 翁啟惠 蘇嘉全 王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲翁啟惠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

前中研院長翁啟惠遭公懲會以未據實申報財產、迴避可能發生的利益衝突等理由，記申誡處分。他日前提出再審，但再遭到懲戒法院駁回。對此，翁啟惠透過律師發表聲明，除了表示遺憾以外，更說明本案懲戒的根據，仍是依據監察院最初的錯誤移送作出判決。他雖然對目前的司法程序感到灰心，但強調自己仍會繼續堅持到正義到來的一天。

以下為聲明全文：

本人葉建廷為翁啟惠先生所委任的律師，謹代表翁先生做如下聲明：

近日懲戒法院駁回翁先生的再審聲請，除了深表遺憾以外，也藉這個機會，向大家再次說明本案事實。

首先，部分媒體以「徒憑己見」來形容這次再審，這完全不正確。事實上，翁先生歷次聲請再審都有所憑據，此次更是以監察院的調查報告來證明沒有違反任何規定。先前公務員懲戒委員會對翁先生做申誡處分，是基於監察院最初的錯誤彈劾移送，但嗣後監察院依據新證據重新調查，還翁先生清白，等於承認最初的移送有問題，以這樣的證據向懲戒法院提出再審，絕對合法合理，更不是所謂的「徒憑己見」。

但無奈在此次再審程序中，懲戒法院仍然依據監察院最初的錯誤移送作出判決，沒有考量到之後連續三次訴願會及兩次廉政會的決定、並經權責機關監察院認定、公告翁先生沒有違犯任何財產申報及利益衝突規定，更以監察院長名義通知翁先生及函送懲誡法院的事實；我們也一再請求傳喚當時的中研院承辦人員到庭說明，但懲戒法院就是不願意傳喚，實在令人費解。何以懲戒法院忽視這些過程和新事證，繼續依據錯誤的彈劾作出不利翁先生的判決，且不給到庭申辯的機會？而國家的不同機關之間，對於是否違法竟然可以不尊重權責機關的認定，這不僅讓人無法接受，更會讓人民對公權力失去信心。

翁先生受到冤屈，一直為名譽奮戰，但這幾年來，翁先生對國家的司法和人權感到灰心。這種心境，不只是因為翁先生的冤屈沒有獲得平反，而是更深層的，對於整個制度運作產生懷疑。例如，在監察權的相關規定中，竟然沒有明確的自我糾錯機制，也就是說，一個嗣後被證明為錯誤的彈劾，竟然完全沒有撤銷的可能，不知有多少公務員，要一生背負著被彈劾的錯誤名聲；而在內部程序中，個別監察委員竟然可以違反監察院最終的訴願決定內容，甚至進一步以監察院整體的名義對懲戒法院發函，造成一個機關卻有兩種截然相反意見的狀況，這實在難以想像，卻真正發生在翁先生的案件裡。再者，於司法程序中，懲戒法院以非常高的門檻處理再審，不願意審酌新事證，而是以維持原審判決為前提。就如同前面的說明，在監察院錯誤移送之後，已經有訴願決定及監察院調查報告證明翁的清白，我們也一再請求傳訊證人及調查相關證據，但懲戒法院毫不理會。如果這些事實跟證據都還不能開啟再審的大門，一般民眾遇到冤、錯案，又要如何在司法程序中獲得平反？難道，維持所謂的判決尊嚴，比發現真實還給人民公道，更為重要？

就前面所提到的種種怪像，無法一時之間提出什麼具體解決方法，但身為一個幾年來在司法程序中奮鬥的人，翁先生的挫折跟憂心，卻又無比真實。國家的制度，尤其監察權跟司法權，是為正義而存在，民眾在這個制度前，應該感覺到公平以及人性，而不該是一道冰冷的高牆。

最後翁先生也要用這個機會，謝謝所有一直支持的人，不管是否相識，都由衷的感激。翁先生一定繼續堅持到正義到來的一天，而如果他個人所遭遇的不白之冤，可以喚起政府相關部門的重視，讓缺失的制度有所改善，或許對台灣社會還算有些許貢獻。

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