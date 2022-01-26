留美碩士應徵專員不適任遭資遣　告第一銀行敗訴確定

▲男子狀告第一銀行，第一銀行勝訴確定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

留美碩士滕姓男子應徵第一銀行「數位銀行處大數據分析暨建模中級專員」，約定月薪6萬5千餘元，但6個月試用期滿後卻遭資遣。滕男自我感覺良好，認並無「不能勝任」情事，狀告第一銀行確認僱傭關係存在訴訟。一二審均判決滕男敗訴，他再上訴最高法院，還是不獲法官認同，駁回滕男請求確定。

滕男起訴指出，2018年6月25日與第一銀行成立僱傭契約，擔任「數位銀行處大數據分析暨建模中級專員」，約定每月薪資6萬5129元，並簽署「第一商業銀行新進員工同意書（數位銀行處—大數據分析暨建模人員）」。不過6個月試用期滿後，銀行以《勞動基準法》中規定，認為滕男「經考核有不能勝任工作」為由，將滕男資遣。滕男自認「無不能勝任工作之情形」，因此提出民事訴訟，請求確認僱傭關係存在，並要求銀行賠償復職前每個月6萬5千餘元的薪資及4千餘元的勞工退休金。

法院審理時銀行拒絕賠償，銀行主張，在刊登之甄選簡章及與滕男簽署的同意書中，皆已明確記載試用期間為6個月、考核標準，如考核不合格，銀行得終止契約；滕男於試用期間因專業能力、團隊合作及溝通能力未達考核標準而有不能勝任工作之狀況，經銀行多次與滕男討論並給予改善建議，但滕男均無法完成，所以銀行才予以資遣、解雇，並無違法。

一審法院判決滕男敗訴，滕男上訴第二審，高等法院調查後，發現滕男在6個月期間內3次逾時上班、3次未依規定刷卡，當時銀行告知並要求他提升自我管理、依規定準時上下班時，滕男還以不熟悉銀行附近公車路線、坐錯公車等理由塘塞。此外，在同職位工作5年同事也作證指出，從未發生系統當掉的狀況，但某日竟發現系統當掉，原來是滕男整理資料就用了500GB，可見滕男操作的能力還需要精進。

此外，銀行主管也多次對滕男進行會談，但滕男竟以「我在美國也有指導教授，要不要寫信問我的指導教授這樣做可不可以」。主管對他頗為頭痛，最後對他的工作評語是「自我感覺良好堅持己見，不易接受建議。」因此高院認為銀行資遣有理，再度判決滕男敗訴。滕男再上訴最高法院，最高法院26日駁回他的上訴，敗訴確定。