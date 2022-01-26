　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

留美碩士應徵專員不適任遭資遣　告第一銀行敗訴確定

▲▼第一銀行。（圖／資料照）

▲男子狀告第一銀行，第一銀行勝訴確定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

留美碩士滕姓男子應徵第一銀行「數位銀行處大數據分析暨建模中級專員」，約定月薪6萬5千餘元，但6個月試用期滿後卻遭資遣。滕男自我感覺良好，認並無「不能勝任」情事，狀告第一銀行確認僱傭關係存在訴訟。一二審均判決滕男敗訴，他再上訴最高法院，還是不獲法官認同，駁回滕男請求確定。

滕男起訴指出，2018年6月25日與第一銀行成立僱傭契約，擔任「數位銀行處大數據分析暨建模中級專員」，約定每月薪資6萬5129元，並簽署「第一商業銀行新進員工同意書（數位銀行處—大數據分析暨建模人員）」。不過6個月試用期滿後，銀行以《勞動基準法》中規定，認為滕男「經考核有不能勝任工作」為由，將滕男資遣。滕男自認「無不能勝任工作之情形」，因此提出民事訴訟，請求確認僱傭關係存在，並要求銀行賠償復職前每個月6萬5千餘元的薪資及4千餘元的勞工退休金。

法院審理時銀行拒絕賠償，銀行主張，在刊登之甄選簡章及與滕男簽署的同意書中，皆已明確記載試用期間為6個月、考核標準，如考核不合格，銀行得終止契約；滕男於試用期間因專業能力、團隊合作及溝通能力未達考核標準而有不能勝任工作之狀況，經銀行多次與滕男討論並給予改善建議，但滕男均無法完成，所以銀行才予以資遣、解雇，並無違法。

一審法院判決滕男敗訴，滕男上訴第二審，高等法院調查後，發現滕男在6個月期間內3次逾時上班、3次未依規定刷卡，當時銀行告知並要求他提升自我管理、依規定準時上下班時，滕男還以不熟悉銀行附近公車路線、坐錯公車等理由塘塞。此外，在同職位工作5年同事也作證指出，從未發生系統當掉的狀況，但某日竟發現系統當掉，原來是滕男整理資料就用了500GB，可見滕男操作的能力還需要精進。

此外，銀行主管也多次對滕男進行會談，但滕男竟以「我在美國也有指導教授，要不要寫信問我的指導教授這樣做可不可以」。主管對他頗為頭痛，最後對他的工作評語是「自我感覺良好堅持己見，不易接受建議。」因此高院認為銀行資遣有理，再度判決滕男敗訴。滕男再上訴最高法院，最高法院26日駁回他的上訴，敗訴確定。

►「神級乳霜」Top 3出爐！一抹就有逆齡美肌

ET快訊
陽光男孩「簽志願役」變樣　2年不洗澡！嬤嚇：像魔鬼
好康剩3天！　一年份衛生棉、iPhone13限時送
LIVE／雜誌編輯確診足跡踏遍LV.PRADA趴　早有症狀卻
北部13童爆食物中毒！　8童緊急送醫
快訊／涉詐助理費3百萬　高雄市議長遭起訴
快訊／北市中國科大2學生確診　千名師生急篩檢
納豆腦出血「最新病況」曝光！　經紀人暴怒
快訊／林宥嘉同場確診編輯　緊急快篩結果出爐！
參加PRADA趴！雜誌編輯從101搭捷運回家　去過全聯、家樂
北市幼兒園老師染疫！曾和新北確診「餐廳足跡重疊」
來不及慶祝！逾百高中生連夜隔離　崩潰：過年出遊全毀了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

Toyz出資60萬！購買大麻煙彈「轉售牟利」　檢今依販毒罪起訴

欠同學200多萬還不出...竟持榔頭+水果刀殺死他！二審改判15年

雪山圈谷、鞍部驚傳2山友墜谷　雪地服務員摸黑搜尋8小時尋獲

假車禍高手！1年半13次車禍撈20萬　小黃運將手法曝光

蜂窩僅距5米婦種菜遭螫死　兒嫌拆太慢釀禍告縣政府索國賠

桃園驚悚車禍！機車擦撞汽車秒陷入火海　騎士及時逃離

快訊／涉詐助理費1千3百萬　高雄市議會議長曾麗燕遭起訴

快訊／又是酒駕！男開車衝撞民宅　無辜女站家門口被撞飛送醫

北部13童「中橫7日遊」爆食物中毒！疑吃臭酸肉粽　8童送醫、1發燒

夜店殺警又砍死人　李聿鈞躲大陸被關2年遣返回台再起訴

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

20220125以為被棄養！土豆憂鬱撞門　視訊見到阿母秒露開心臉❤

台東2歲童疑奔馬路遭撞身亡！　「司機下跪」母哭打：怎會這樣

潘綱大遭控「無套逼妻墮胎」　前妻被羞辱到淚崩：我命賤！

Toyz出資60萬！購買大麻煙彈「轉售牟利」　檢今依販毒罪起訴

欠同學200多萬還不出...竟持榔頭+水果刀殺死他！二審改判15年

雪山圈谷、鞍部驚傳2山友墜谷　雪地服務員摸黑搜尋8小時尋獲

假車禍高手！1年半13次車禍撈20萬　小黃運將手法曝光

蜂窩僅距5米婦種菜遭螫死　兒嫌拆太慢釀禍告縣政府索國賠

桃園驚悚車禍！機車擦撞汽車秒陷入火海　騎士及時逃離

快訊／涉詐助理費1千3百萬　高雄市議會議長曾麗燕遭起訴

快訊／又是酒駕！男開車衝撞民宅　無辜女站家門口被撞飛送醫

北部13童「中橫7日遊」爆食物中毒！疑吃臭酸肉粽　8童送醫、1發燒

夜店殺警又砍死人　李聿鈞躲大陸被關2年遣返回台再起訴

Toyz出資60萬！購買大麻煙彈「轉售牟利」　檢今依販毒罪起訴

新手媽豪送彌月蛋糕…「閨蜜全食言」收完禮就失聯　她嘆：像被騙

欠同學200多萬還不出...竟持榔頭+水果刀殺死他！二審改判15年

雪山圈谷、鞍部驚傳2山友墜谷　雪地服務員摸黑搜尋8小時尋獲

摩斯X馬來貘福袋「抽紅包8888元」！開工咖啡買1送1、連續14天優惠

正妹和朋友開心拍抖音影片 發現男友在她身後「偷吃閨蜜」崩潰

大哥登最迷人男角　奇巧計程車奪雙獎...台灣指標大賞評年度動畫

公獅搶小孩食物…母獅氣炸包圍「咬掉一顆蛋蛋」　牠痛到四腳朝天

基隆迎虎年打造新亮點　林右昌率警拍形象海報拜年

北京冬奧前防疫太嚴苛　傳美將准許外交官離開中國

社會熱門新聞

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

女逆向上環東　重機男遭撞飛墜地亡

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

不能一起過年了！同場確診者學測　上百高中生連夜送集中檢疫所

驚悚影像曝！三寶女駕駛環

快訊／逆向車撞2車！重機騎士重傷

快訊／自小客國道自撞「再被追撞」　夫妻雙亡

失智父遭關陽台亡　女兒女婿求減刑

醫護搶救畫面曝！高雄女打莫德納15分後倒地亡　

港籍妻產後成植物人！夫淚控台中婦產科

台北女灑738萬！15個愛馬仕全是假貨

即／打完莫德納第3劑！高雄女倒地昏迷　送醫不治

更多熱門

相關新聞

三中案唯一有罪　蔡正元聲請解除限制出境

三中案唯一有罪　蔡正元聲請解除限制出境

前總統馬英九涉及的三中案，一審法院審理後，僅判決前立委蔡正元有罪，判刑3年6月，馬英九等被告則全數無罪。案件上訴二審後，高等法院25日針對蔡正元聲請解除限制出境案件，開庭審理。蔡正元在庭上說，自己遭羅織罪名、陷害入獄，對他來說，清白比生命更重要，希望解除限制出境。

懲戒案再審遭駁　翁啟惠：遺憾

懲戒案再審遭駁　翁啟惠：遺憾

蔡正傑／酒測值未超標不算犯罪嗎

蔡正傑／酒測值未超標不算犯罪嗎

醫院院長授意密醫看診　判刑定讞

醫院院長授意密醫看診　判刑定讞

李永然線上帶高中學員認識法律

李永然線上帶高中學員認識法律

關鍵字：

法律人權第一銀行留美資遣最高法院專員不能勝任敗訴僱傭

讀者迴響

熱門新聞

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

小小彬17歲暴風成長「圓臉消風」

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

快訊／全聯開出1張千萬發票

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

快訊／警報大響！東部海域22：35發生有感地震　台北狂搖

正妹主播「胸前扣子快崩」！更多辣照曝光

女逆向上環東　重機男遭撞飛墜地亡

《全明星》阿樂爆同居25歲男偶像！

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

鴻海子公司宣布「尾牙獎項全部重抽」不算數

不能一起過年了！同場確診者學測　上百高中生連夜送集中檢疫所

小蠻5放任育兒觀被推爆！

更多

最夯影音

更多
江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理
小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面