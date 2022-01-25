三中案唯一有罪　蔡正元求解除限制出境：清白比生命更重要

▲前立委蔡正元（前）為三中案，到高等法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前總統馬英九涉及的三中案，一審法院審理後，僅判決前立委蔡正元有罪，判刑3年6月，馬英九等被告則全數無罪。案件上訴二審後，高等法院25日針對蔡正元聲請解除限制出境案件，開庭審理。蔡正元在庭上說，自己遭羅織罪名、陷害入獄，對他來說，清白比生命更重要，希望解除限制出境。

馬英九涉及的三中案，是台北地檢署於2018年7月間偵查起訴的案件，檢方認為馬英九擔任國民黨主席期間內，違法處置國民黨財產，造成國民黨數十億元的損失，包含4大犯罪事實，包含「2005年華夏公司股權交易」、「2006年出售中視股權」、「2006年出售舊中央黨部大樓及中影股權交易」、「2006年中廣股權交易」。但一審台北地院審理後，去年10月27日判決馬英九無罪。

但本案中，蔡正元、洪菱霙夫婦，以及岳父洪信行等3人，也被依照「侵占」、「背信」、「洗錢」、違《商業會計法》等罪名提起公訴。一審法院審理後，認為蔡正元趁著中投公司處分中影股權時，藉機侵占2億8千餘萬元的股款，作為清償房貸、競選立委廣告託播等費用，因此依「業務侵占」、「背信」等罪，判刑3年6月，並沒收犯罪所得；洪菱霙、洪信行仍獲判無罪。蔡正元成為本案中唯一一審有罪的被告。

案件上訴二審，高等法院25日為了是否要將蔡正元解除限制出境，首度開庭審理本案。蔡正元在庭上表示，本案乃因同案多名被告，共謀羅織罪狀，陷害他於牢獄中；但這些發言隨即被受命法官李殷君打斷，認為這不是審理範圍，沒必要多說。蔡正元又說，檢方指控他侵占中影股權部份，他沒有犯罪、沒有犯意，當時居中的公司阿波羅公司是他一人股東的公司，所以沒有貸款，也沒有損及任何人；他說自己已經69歲，清白比生命更重要，不願任由他人羅織他罪名，帶罪入棺。

而公訴檢察官邱智宏則說，蔡正元至今均否認犯罪，且一審遭判有罪，伴隨高度逃亡可能性；況且不法所得高達2億8千餘萬元，很有可能供他逃亡之用，有限制出境的必要。但蔡正元律師則反駁，蔡正元妻女均在台灣，主要財產也在台灣，先前還以1000萬元交保，實在沒有逃亡的可能性，請求法院解除限制出境。法院最後諭知帶評議過後再行裁定。