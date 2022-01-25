　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三中案唯一有罪　蔡正元求解除限制出境：清白比生命更重要

▲▼前立委蔡正元（前）為三中案，到高等法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲前立委蔡正元（前）為三中案，到高等法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前總統馬英九涉及的三中案，一審法院審理後，僅判決前立委蔡正元有罪，判刑3年6月，馬英九等被告則全數無罪。案件上訴二審後，高等法院25日針對蔡正元聲請解除限制出境案件，開庭審理。蔡正元在庭上說，自己遭羅織罪名、陷害入獄，對他來說，清白比生命更重要，希望解除限制出境。

馬英九涉及的三中案，是台北地檢署於2018年7月間偵查起訴的案件，檢方認為馬英九擔任國民黨主席期間內，違法處置國民黨財產，造成國民黨數十億元的損失，包含4大犯罪事實，包含「2005年華夏公司股權交易」、「2006年出售中視股權」、「2006年出售舊中央黨部大樓及中影股權交易」、「2006年中廣股權交易」。但一審台北地院審理後，去年10月27日判決馬英九無罪。

但本案中，蔡正元、洪菱霙夫婦，以及岳父洪信行等3人，也被依照「侵占」、「背信」、「洗錢」、違《商業會計法》等罪名提起公訴。一審法院審理後，認為蔡正元趁著中投公司處分中影股權時，藉機侵占2億8千餘萬元的股款，作為清償房貸、競選立委廣告託播等費用，因此依「業務侵占」、「背信」等罪，判刑3年6月，並沒收犯罪所得；洪菱霙、洪信行仍獲判無罪。蔡正元成為本案中唯一一審有罪的被告。

案件上訴二審，高等法院25日為了是否要將蔡正元解除限制出境，首度開庭審理本案。蔡正元在庭上表示，本案乃因同案多名被告，共謀羅織罪狀，陷害他於牢獄中；但這些發言隨即被受命法官李殷君打斷，認為這不是審理範圍，沒必要多說。蔡正元又說，檢方指控他侵占中影股權部份，他沒有犯罪、沒有犯意，當時居中的公司阿波羅公司是他一人股東的公司，所以沒有貸款，也沒有損及任何人；他說自己已經69歲，清白比生命更重要，不願任由他人羅織他罪名，帶罪入棺。

而公訴檢察官邱智宏則說，蔡正元至今均否認犯罪，且一審遭判有罪，伴隨高度逃亡可能性；況且不法所得高達2億8千餘萬元，很有可能供他逃亡之用，有限制出境的必要。但蔡正元律師則反駁，蔡正元妻女均在台灣，主要財產也在台灣，先前還以1000萬元交保，實在沒有逃亡的可能性，請求法院解除限制出境。法院最後諭知帶評議過後再行裁定。

ET快訊
貨車載滿冷凍蝦失速翻車　司機慘死！現場畫面曝
高雄本土-3！　染疫爸「看病傳3人」大逆轉
北市「春節疫苗」逾2萬名額全搶光！　明天還有機會
快訊／7-11開出2張千萬發票！　中獎名單一次看
「妹妹掉下去了」新莊2歲女童墜樓亡　母殯儀館崩潰哭
涉掏空聯昌1.5億！　東元前董事黃育仁遭搜索約談
快訊／全聯開出千萬發票！　200萬得主也有
快訊／桃園本土+7！媽媽陪病兒子確診　居服員傳播鏈再添2人
快訊／高雄傳幼童快篩陽！幼兒園緊急停課　衛生局回應
快訊／北市公布新確診足跡！　新光三越、微風信義　
快訊／只花4元成千萬富翁！　全家發票中獎名單一次看
長榮鳳凰確診女員工疑為感染源！　台北同學確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

貨車載滿冷凍蝦…下秒失速翻車冒煙　司機慘死現場畫面曝

涉假交易掏空聯昌1.5億　東元前董事黃育仁遭搜索約談

「妹妹掉下去了」新莊2歲女童墜樓亡　母殯儀館相驗崩潰痛哭

退休董娘遭詐1200萬！「螞蟻搬象」轉帳400次　首腦8萬交保了

強力抓酒駕！國7隊農曆春節國3、國6交流道「封閉式」攔檢

三中案唯一有罪　蔡正元求解除限制出境：清白比生命更重要

遭記申誡聲請再審又被駁　翁啟惠：遺憾！堅持到正義到來的一天

快訊／石碇服務區車禍！貨車翻覆駕駛卡車內慘死　貨物重壓自小客

失控影片曝！國3砂石車超重躲攔查狂逃　自撞護欄釀5車連環撞

齒模師攜4歲兒輕生卻獨活！伴屍2天打119救自己　檢殺人罪求重刑

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

《我吃了那男孩一整年的早餐》正式預告

「蒜頭接班狗」拍桌討肉肉　美容師差點掉淚：真的好像

《夜路》凱特布蘭琪化身蛇蠍美人　與「渣男」布萊德利庫柏聯手詐騙

路上遇舞龍團僅剩單線道　他超車擦撞廟方人員急關心

《華燈》中村桑曾是S.H.E男主角！　Ella宣示主權：我比蘇媽媽更久

貨車載滿冷凍蝦…下秒失速翻車冒煙　司機慘死現場畫面曝

涉假交易掏空聯昌1.5億　東元前董事黃育仁遭搜索約談

「妹妹掉下去了」新莊2歲女童墜樓亡　母殯儀館相驗崩潰痛哭

退休董娘遭詐1200萬！「螞蟻搬象」轉帳400次　首腦8萬交保了

強力抓酒駕！國7隊農曆春節國3、國6交流道「封閉式」攔檢

三中案唯一有罪　蔡正元求解除限制出境：清白比生命更重要

遭記申誡聲請再審又被駁　翁啟惠：遺憾！堅持到正義到來的一天

快訊／石碇服務區車禍！貨車翻覆駕駛卡車內慘死　貨物重壓自小客

失控影片曝！國3砂石車超重躲攔查狂逃　自撞護欄釀5車連環撞

齒模師攜4歲兒輕生卻獨活！伴屍2天打119救自己　檢殺人罪求重刑

中信金控MA及IBA計畫　預計延攬80位以上菁英

嘉義版「神隱少女湯屋」美翻了！制高點望日落、泡足湯渡愜意假期

台中東區大樓飆漲逾6成　帶動太平房價坐2望3

貨車載滿冷凍蝦…下秒失速翻車冒煙　司機慘死現場畫面曝

加強重要節日安全維護工作起跑　潘孟安慰問四大民力＋警察

竹市府攜手愛心店家　「呷熊飽」餐券助弱勢家庭溫飽過年

從深山喝到海邊！全台6間公認必訪解憂咖啡　泡進大自然放空歸零

雲林防疫不停學　「居家學習教師遠距教學視訊設備」今啟用

高雄本土-3！染疫爸「診所看病傳3人」大逆轉　複驗轉陰撤案號

帛琉新冠確診3天連翻倍！Omicron攻破「最後淨土」　境外移入掀疫情

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

社會熱門新聞

港籍妻產後成植物人！夫淚控台中婦產科

2歲童巷口遭撞死！媽哭吼：這麼小的路為何要進來

台北女灑738萬！15個愛馬仕全是假貨

24歲兒久病求死！父行凶後自首緩刑3年

快訊／媽媽曬衣服！新莊2歲女童墜樓慘死

138公斤乩童硬上信徒　前輩法師護航：是累世糾結

館長辱吳宗憲「吃洨」　二審仍判賠80萬

林秉樞驚爆雲端藏13女私密照

台南Josh遭家暴4字報平安　現場照曝

即／2歲男童巷口遭撞死！

網紅「台南Josh」遭家暴有驗傷尚未提告！

即／霧峰女刑警誤扣板機　辦公室「開槍」

媽晾衣童墜樓亡　是否過失致死待查

即／國1南下「6車追撞」　車流回堵6公里

更多熱門

相關新聞

懲戒案再審遭駁　翁啟惠：遺憾

懲戒案再審遭駁　翁啟惠：遺憾

前中研院長翁啟惠遭公懲會以未據實申報財產等理由記申誡處分。他日前提出再審，但再遭到懲戒法院駁回。對此，翁啟惠透過律師發表聲明，除了表示遺憾以外，更說明本案懲戒的根據，仍是依據監察院最初的錯誤移送作出判決。他雖然對目前的司法程序感到灰心，但強調自己仍會繼續堅持到正義到來的一天。

蔡正傑／酒測值未超標不算犯罪嗎

蔡正傑／酒測值未超標不算犯罪嗎

醫院院長授意密醫看診　判刑定讞

醫院院長授意密醫看診　判刑定讞

李永然線上帶高中學員認識法律

李永然線上帶高中學員認識法律

館長辱吳宗憲「吃洨」　二審仍判賠80萬

館長辱吳宗憲「吃洨」　二審仍判賠80萬

關鍵字：

法律人權馬英九三中教唆洩密無罪高等法院撤銷蔡正元合議庭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／納豆發聲明！「最新現況曝光」

台南Josh被老婆家暴　嗆他死媽寶

鴻海子公司宣布「尾牙獎項全部重抽」不算數

獨家／痛毆台南Josh！老婆Amber「爆氣原因」曝光

快訊／宋智雅突發「黑衣憔悴」道歉片！

納豆遭爆「放腦室外引流管」保命！

港籍妻產後成植物人！夫淚控台中婦產科

女友確診「同住3天+床戰」他卻沒被感染！列3原因

痛毆台南Josh！老婆凌晨胃出血送急診

又1縣市變色！最新本土地圖曝　今年確診達300例

茄子蛋MV男星爆劈腿「無套逼妻墮胎」！

獨家／納豆被爆腦幹出血「無意識」

納豆女友依依心疼發聲！

Josh開箱16坪鳥籠房！眾傻了：難怪老婆會生氣

納豆傳腦出血開刀...醫院多人守候　經紀人無奈發聲

更多

最夯影音

更多
《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ
《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面