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中壢懷寧醫院院長授意「病歷紀錄員」看診　判刑1年10月定讞

▲▼懷寧醫院院長吳清彥（中）。（圖／翻攝懷寧醫院臉書）

▲懷寧醫院院長吳清彥（中）。（圖／翻攝懷寧醫院臉書）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市中壢區懷寧醫院被檢舉僱用密醫看診，檢警調查後，發現醫院院長吳清彥雇用蔡姓、許姓2名有醫療背景但不具醫師資格的「病歷紀錄員」，在醫院中看診、開藥。一二審均將吳清彥判刑1年10月，案經上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。

懷寧醫院為中壢地區醫院，院長吳清彥原本為署立桃園醫院內科主治醫師、洗腎室負責醫師、病理科主任，專精糖尿病，腎臟科及其他一般內科疾病治療。吳清彥一開始經營診所，從從內科與洗腎中心起家，之後著眼於台灣高齡化社會問題，陸續成立護理之家，更在2015年間募資12億元成立懷寧醫院，並在2016年通過地區醫院評鑑。

不過吳清彥為了節省人力成本，竟分別於2016年9月、12月間，僱用許姓、蔡姓2名男子擔任病歷紀錄員；許男為中國醫藥大學中醫學系畢業、蔡男則是菲律賓法蒂瑪大學醫學系畢業，2人都有醫學背景但都未考取醫師執照。不過吳清彥還是要求2人執行看診、開立醫囑單的醫療工作，甚至蔡男還對病患實施中央靜脈導管植入手術（即CVP）之醫療行為，許男亦對病患進行傷口照護等醫療行為，遭人錄影檢舉。

檢警2017年2月間進行搜索，許多醫院人員才發現，平日叫「許醫師」、「蔡醫師」的人竟然是沒有執照的密醫，只是「病歷紀錄員」。檢方對吳清彥、許男等2人提起公訴，至於蔡男於偵查中自白犯罪獲得緩起訴處分。

法院審理時，2人均坦承不諱，一審法院依違反《醫師法》將吳男判刑1年10月、許男判刑1年。二審審理後，高等法院也駁回上訴。高院在量刑理由中指出，懷寧醫院的病人多已年邁、失能，更需專業醫護人員細心照顧，好讓病人能安寧渡過人生最後階段；但吳清彥竟不思聘僱專業醫師以妥善治療病患，反趁病患已年邁，又多失能、意識不清，而聘僱不具醫師資格之2人醫治病患，顯然不知警惕、悔改，因此維持原刑度。全案再上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。

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