東奧金牌被摳掉的是它！　朱雪瑩拍影片妙回：真的摳不出巧克力呀

記者魏有德／綜合報導

大陸東奧彈簧床項目金牌得主朱雪瑩在微博上曬出「獎牌掉漆」照片後，引起外界熱議，朱雪瑩也親自拍一段影片回應網友，她還開玩笑地表示，「它真的再摳不出巧克力呀！」此外，東京奧運主辦方也在今（25）日表示，「剝落的部分並非鍍金，而是塗在獎牌表面的一層塗膜，不影響獎牌本身的質量。」

▲朱雪瑩拍影片回應網友討論「金牌掉漆」事件。（圖／翻攝朱雪瑩微博）

《環球時報》報導，東京奧組委解釋說，之所以在獎牌表面塗上一層薄膜，目的就是為了防止獎牌上出現細小的劃痕、凹痕和污漬，起到一種保護作用。這種塗膜本身的材質決定其不會永久附著在獎牌表面。

至於有不少網友提出，希望東奧主辦方替選手更換獎牌，東京奧組委並未直接回應，僅表示，「即使把表面的塗膜剝去，也不會影響獎牌本身的質量。」

▲朱雪瑩在鏡頭前拿出金牌向觀眾解釋出現污漬的位置。（圖／翻攝朱雪瑩微博）

對於網友的「熱情」留言，朱雪瑩還特地拍攝一段影片，表達她對於整起事件的想法。朱雪瑩表示，「沒想過要換獎牌，獎牌就是一個形式，一個收藏品，更要關注的是獎牌背後運動員的付出和能夠為祖國爭取榮譽。」

朱雪瑩也在影片中以逗趣的方式，為東奧獎牌的背後環保巧思點讚，她強調，「這次的獎牌是通過回收舊金屬電器，提煉出來的金銀銅製作的獎牌，它真的再摳不出來巧克力的呀！」

▲東京奧運主辦方回應，被摳掉的部分其實是一層薄膜。（圖／翻攝朱雪瑩微博）

朱雪瑩23日在其微博秀出「金牌掉漆」照，只見這面金牌的左上角「勝利女神像」旁有塊黑色陰影，就像是被污漬沾上去。朱雪瑩還用了3個驚訝的表情發文寫著，「你們的獎牌，也能摳掉一層皮嗎？」不少網友看到後笑稱，「能保修退換？」；「再摳摳也許能摳出巧克力！」