大陸本土疫情復燃？昨日新增+4「位於上海江蘇雲南」

▲上海再起本土疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委25日通報，24日0到24時，新增確診病例20例，其中境外輸入病例16例（雲南6例，上海4例，廣東3例，天津1例，江蘇1例，河南1例），本土病例4例（上海2例，江蘇1例，雲南1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

當日新增治癒出院病例79例，解除醫學觀察的密切接觸者3690人，重症病例較前一日減少5例。

境外輸入現有確診病例708例（其中重症病例6例），現有疑似病例1例。累計確診病例8155例，累計治愈出院病例7447例，無死亡病例。

截至8月24日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1575例（其中重症病例14例），累計治愈出院病例88496例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例94707例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者1159477人，尚在醫學觀察的密切接觸者31718人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者11例（均為境外輸入）；當日轉為確診病例3例（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察23例（境外輸入18例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者476例（境外輸入395例）。