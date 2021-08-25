聯合國官員批塔利班侵犯人權　中國反轟應追究美國

▲塔利班控制阿富汗大部分省分以來，即經常傳出街頭私刑以及復仇行動。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐佩君24日布魯塞爾專電

聯合國人權事務高級專員巴舍萊今天指控塔利班犯下嚴重侵犯人權行為，呼籲設立專責單位監督，但中國反指應追究美國及盟國軍隊在阿富汗侵犯人權的行為。

聯合國人權理事會今天召開特別會議討論阿富汗議題，巴舍萊（Michelle Bachelet）在會中表示，塔利班迅速佔領阿富汗，引發各界憂心過往侵犯人權模式再起。

巴舍萊說，數週來收到令人痛心的可信報告，指塔利班在控制地區採取即刻處決、限制婦女權益、不讓女孩上學，以及招募童兵及鎮壓和平抗議者作法，因此當前時刻非常關鍵，阿富汗人民期待人權理事會捍衛和保護權利，使得這次特別會議很重要。

因此她呼籲採取強力行動，設立一個專門機制來密切監督阿富汗變化中的人權狀況，當國際社會聯合起來就能向塔利班發出重要訊號，即無法容忍侵害人權行為。

不過，中國駐日內瓦代表團大使陳旭在會中發言，反指是美英等國在阿富汗的軍事行動侵犯人權及阿富汗國家主權。

陳旭表示，美國等國家打著民主及人權的旗號，對主權國家進行軍事干涉，將自身模式強加於歷史文化及國情截然不同的國家，嚴重損害這些國家的主權及領土完整，並指美國、英國和澳洲等國家軍隊在阿富汗侵犯人權，必須受到追究。

他說中國尊重阿富汗主權獨立及領土完整，不干預阿富汗內政，願繼續發展睦鄰友好合作關係。