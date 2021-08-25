下河抓魚「內褲被沖走」　他被鄉民圍觀「狂游2小時」不敢上岸！

▲男子在河中游了2個多小時不敢上岸。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海嘉定區一名男子日前在河中裸著上身游泳，遲遲不肯上岸，當地居民擔心男子溺水報警，但警方到達現場後，男子仍不願上岸，還一直往河道的角落躲避。在水中拖了2個多小時後，男子才告訴警方，自己想下河抓魚，內褲卻被水沖走，本想偷偷離開，沒想到圍觀的人越來越多，才會一直躲在河裡不敢上岸。

根據陸媒報導，當地居民看見一名男子裸著上身在河水中緩緩游動，不斷勸男子上岸，但男子卻一直賴在水中，居民擔心男子溺水，於是報了警，沒想到警方到場後，男子仍不願上岸，還一直往河道的角落躲避。

居民楊先生表示，男子在河中游了非常久，岸上圍觀的人越來越多，大家都很好奇男子下水的原因，「有的人擔心他想不開，有的人覺得他可能是有貴重物品掉入水中，但他就是不說，也不上岸，我們也沒辦法。」

警方擔憂男子體力透支，不斷向男子喊話，一下喊男子「小帥哥」，一下又說要護送他回家。拖了兩個多小時，男子才向警方坦承，自己想下河抓魚，結果沒有抓到魚，內褲竟然被沖走了，裸著下身不敢上岸，沒想到圍觀的人越來越多，又更不敢上岸了。

最後，警方驅散了圍觀的居民，並開了一艘船到河中，把制服擋在男子下身，男子才終於答應上岸。

警方表示，男子全身一絲不掛，又被這麼多居民圍觀，可能感覺害怕、害羞，所以一直不肯上岸，「幸好沒有發生意外，他的身體也沒有大礙，事情圓滿解決。」

▼警方準備好了衣褲後，男子才終於願意上岸。（圖／翻攝微博）

