第七輪AZ「本週公布規劃」！這類人有望優先　45萬長者還在等第二劑

▲第七輪疫苗規劃將於本周出爐。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

第六輪高端疫苗23日開打，第七輪將由AZ再度上場，根據指揮中心的戰略，將以第一劑覆蓋率為主，因此應是尚未接種第一劑疫苗者，有望在第七輪接種。不過，仍須面臨國內陸續有75歲以上長者要接種第二劑。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，第七輪規劃會於本週內公布，至於需接種第二劑對象目前還在討論。

第六輪高端開放20歲以上民眾都可預約接種，本輪將於8/29前完成施打。而接下來的第七輪，莊人祥表示，會提供AZ疫苗施打，估計本週內會宣布相關規劃。

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不過，我國獲得日本贈送逾百萬劑AZ疫苗後，6/15起提供75歲以上長者等優先對象接種，有部分縣市依照轄內情況優先提供85歲以上高齡長者施打，近期已經陸續有人滿第二劑接種間隔時間，指揮官陳時中回應，會開始安排一部份給時間已經到的人打第二劑，不過目前戰略還是以第一劑為主。

▲指揮中心發言人莊人祥。（資料照／指揮中心提供）

指揮中心初估接種滿10週要打第二劑的75歲以上長者，到9/3會有45萬人，這些對象會依照先前決議，無法自行預約者由縣市政府代為安排。

除了長者外，9/1即將開學，仍有部分教師尚未施打疫苗。教育部也宣布，為協助各教育階段學校及幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情擴散，中央流行疫情指揮中心已配送4萬2000劑AZ疫苗至各縣市，以供高級中等以下教育階段（含幼兒園）教職員工及教育相關工作人員施打。教育部表示，此次爭取專案施打對象為8月1日前已造冊未施打（含因故錯過施打期程者）之教育工作人員。

針對未於8月1日前造冊之新進專任教師、代理代課教師、實習教師等，正在造冊中，並預計自8月27日起陸續配送及施打，屆時將由地方政府通知前往接種。

不過，按照國內目前疫苗庫存統計，AZ有68萬3千劑，莫德納疫苗19萬8千劑，另有24萬莫德納剛檢驗封緘完成，將會納入。

指揮中心公布最新疫苗統計，23日共有17.9萬人接種疫苗，其中接種高端的有16萬7,268 劑；統計截至目前為止，累計接種 10,246,977 劑，疫苗接種人口涵蓋率 40.32%，劑次人口比 43.66 (劑/每百人)。