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第七輪AZ「本週公布規劃」！這類人有望優先　45萬長者還在等第二劑

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲第七輪疫苗規劃將於本周出爐。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

第六輪高端疫苗23日開打，第七輪將由AZ再度上場，根據指揮中心的戰略，將以第一劑覆蓋率為主，因此應是尚未接種第一劑疫苗者，有望在第七輪接種。不過，仍須面臨國內陸續有75歲以上長者要接種第二劑。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，第七輪規劃會於本週內公布，至於需接種第二劑對象目前還在討論。

第六輪高端開放20歲以上民眾都可預約接種，本輪將於8/29前完成施打。而接下來的第七輪，莊人祥表示，會提供AZ疫苗施打，估計本週內會宣布相關規劃。

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不過，我國獲得日本贈送逾百萬劑AZ疫苗後，6/15起提供75歲以上長者等優先對象接種，有部分縣市依照轄內情況優先提供85歲以上高齡長者施打，近期已經陸續有人滿第二劑接種間隔時間，指揮官陳時中回應，會開始安排一部份給時間已經到的人打第二劑，不過目前戰略還是以第一劑為主。

▲▼ 0820指揮中心記者會 。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（資料照／指揮中心提供）

指揮中心初估接種滿10週要打第二劑的75歲以上長者，到9/3會有45萬人，這些對象會依照先前決議，無法自行預約者由縣市政府代為安排。

除了長者外，9/1即將開學，仍有部分教師尚未施打疫苗。教育部也宣布，為協助各教育階段學校及幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情擴散，中央流行疫情指揮中心已配送4萬2000劑AZ疫苗至各縣市，以供高級中等以下教育階段（含幼兒園）教職員工及教育相關工作人員施打。教育部表示，此次爭取專案施打對象為8月1日前已造冊未施打（含因故錯過施打期程者）之教育工作人員。

針對未於8月1日前造冊之新進專任教師、代理代課教師、實習教師等，正在造冊中，並預計自8月27日起陸續配送及施打，屆時將由地方政府通知前往接種。

不過，按照國內目前疫苗庫存統計，AZ有68萬3千劑，莫德納疫苗19萬8千劑，另有24萬莫德納剛檢驗封緘完成，將會納入。

指揮中心公布最新疫苗統計，23日共有17.9萬人接種疫苗，其中接種高端的有16萬7,268 劑；統計截至目前為止，累計接種 10,246,977 劑，疫苗接種人口涵蓋率 40.32%，劑次人口比 43.66 (劑/每百人)。

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