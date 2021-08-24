全台海拔最高土地公搬家了　「背後原因曝光」安奉八仙山遊樂區

▲曾是全台最高的雪山翠池土地公，已遷移至台中和平區八仙山國家森林遊樂區內。（圖／雪霸國家公園管理處提供）

記者黃孟珍／苗栗報導

土地公不見了！海拔3520公尺全台最高雪山翠池土地公廟，被山友發現變成一片平地了。雪霸國家公園管理處表示，因擔心山友前往焚香祭拜時用火不慎，恐引發森林大火，7月初就已將土地公請下山，安奉在台中市和平區八仙山國家森林遊樂區土地公廟，供民眾繼續祭祀。

雪山主峰西稜下翠池是全台最高天然湖泊，為了守護山林、保佑山友平安，10多年前就用當地板岩搭建了1座土地公廟，周圍有全台面積最大的玉山圓柏喬木純林圍繞，冬天下雪時一片銀白色世界，宛如童話般的景象，更被山友譽為翠池三景之一。

▲7月初依照民間習俗禮儀，將翠池旁的土地公請下山後，留有「平安」板石在平台上。（圖／雪霸國家公園管理處提供）

不過，受疫情影響，雪霸國家公園2021年5月19日封山，8月9日降溫後，園區有條件開放營地及步道，卻被登山的民眾發現「土地公竟然消失不見了」，僅留下「平安」2個大字的板岩放在平台上，引發山友熱烈討論。

雪霸處副處長林文和解釋，疫情微解封後，不少民眾前來爬山，還有部分民眾會在土地公廟前焚香祭祀或插香菸祭拜，偏偏前陣子久旱不雨、非常乾燥，擔心星星之火釀成無法收拾的災害。

林文和指出，5月份玉山森林大火，耗費大量人力、物力，造成林木及生態體系遭受難以恢復的傷害，還讓人記憶猶新，若翠池美景也遭祝融肆虐，損失將更為慘重。

▲翠池土地公廟遷移前，可見金紙、蠟燭，還有水果等祭品擺滿廟前。（圖／雪霸國家公園管理處提供）

所以，雪霸處與東勢林管處取得共識，今年7月初依照民間習俗禮儀，將翠池土地公請下山，喬遷安奉在台中市和平區八仙山國家森林遊樂區土地公廟，期盼民眾以虔誠尊敬的心進入山林，就是登山對待山林最好方式，也是最好的祝福。

Her今天推出「料理之王調理包超值組」，18包，原價1979原、特價990元。

►他抬重物「啵」一聲左腿無法行走 椎間盤脫疝切除手術3天出院