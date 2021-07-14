起重機搬家具到5樓突然斷臂　新郎慘被砸死「再幾小時就要結婚」

▲新郎搬家時發生意外。（圖／翻攝自Twitter）
記者李振慧／綜合報導
埃及一名24歲新郎在婚禮當天趕著將家具送去新家，沒想到搬運過程中發生意外，起重機重重砸在他與朋友的身上，恐怖現場引發許多民眾圍觀，2人被緊急送醫後宣告身亡，讓預計再幾個小時就要舉行婚禮的家人不知所措。
這起不幸事件9日發生在亞歷山大港市(Alexandria)的Jamila Bouhired社區，24歲新郎馬哈茂德(Mahmoud Ahmed Abd Rubao)，與25歲朋友賈巴里(Jabali Tareq Jabali)當時人在1樓，正在使用起重機將家具送到5樓時，突然吹來一陣大風，起重機的吊臂就斷了，直接重砸在他們身上。
事故發生後，引發上百民眾齊聚在現場圍觀，2人被送醫後被宣告身亡，讓原本要舉行喜事的家屬，於10日改舉行了2人的喪禮。傷心的家屬後來決定向起重機公司提告，希望警方與檢方能徹查此事，死者父親表示，「我不想要賠償，只是想要為我兒子伸張正義」，案件正在調查中。
وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في الإسكندرية، مقطع فيديو أثناء سقوط ذراع الرافعة على خلال رفع الأثاث، حيث سقط الونش بالعريس وبعض قطع الأثاث من الطابق السادس بالعقار، ليلقى مصرعه وأخوه وابن عمته فور وصولهم إلى مستشفى شرق المدينة pic.twitter.com/fdckixdYTd— صدى البلد (@ElBaladOfficial) July 12, 2021
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