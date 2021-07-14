起重機搬家具到5樓突然斷臂　新郎慘被砸死「再幾小時就要結婚」

▲新郎搬家時發生意外。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

埃及一名24歲新郎在婚禮當天趕著將家具送去新家，沒想到搬運過程中發生意外，起重機重重砸在他與朋友的身上，恐怖現場引發許多民眾圍觀，2人被緊急送醫後宣告身亡，讓預計再幾個小時就要舉行婚禮的家人不知所措。



這起不幸事件9日發生在亞歷山大港市(Alexandria)的Jamila Bouhired社區，24歲新郎馬哈茂德(Mahmoud Ahmed Abd Rubao)，與25歲朋友賈巴里(Jabali Tareq Jabali)當時人在1樓，正在使用起重機將家具送到5樓時，突然吹來一陣大風，起重機的吊臂就斷了，直接重砸在他們身上。

事故發生後，引發上百民眾齊聚在現場圍觀，2人被送醫後被宣告身亡，讓原本要舉行喜事的家屬，於10日改舉行了2人的喪禮。傷心的家屬後來決定向起重機公司提告，希望警方與檢方能徹查此事，死者父親表示，「我不想要賠償，只是想要為我兒子伸張正義」，案件正在調查中。