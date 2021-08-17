一個人搬家！「孤獨10等級」他剩2項完攻　邊緣人爆共鳴：全解鎖

▲原po要搬家時發現，沒有人可以幫忙。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近搬家，赫然發現沒有朋友能幫忙，對照網上的「孤獨等級表」，更確定自己是個邊緣人。話題引爆共鳴，不少人分享自己邊緣的事蹟，還有鄉民直呼，「成就已解鎖，有什麼獎勵。」

網友在PTT發文吐苦水，「最近要搬家啦，沒人可以幫我搬，導致這張孤獨表...已經完成了8個。」只見孤獨表中分成10等級，依序是一個人逛超市、吃餐廳、去咖啡廳、看電影、吃火鍋、KTV、看海、遊樂園、搬家，最後是獨自去做手術。

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►快來測「孤獨等級表」 慘到哭的是一個人去......?

目前他只剩第7項「一個人看海」和第8項「一個人去遊樂園」沒達成，忍不住自嘲「這樣是不是滿邊緣人的啊！連邊都構不上，只能成為一個點緣人，嗚嗚嗚嗚嗚。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Stocksnap）

這張孤獨表掀起熱議，大票鄉民留言直呼，「拔牙也算手術吧，應該也不會找人陪」、「邊緣是無法被量化的，他是個信念」、「一個人洗牙補蛀牙算嗎」、「遊樂園應該第10級才對」、「我之前心情不好就會去看海啊，這難度很低吧」、「一個人看電影還好吧，畢竟朋友們只看得懂玩命關頭，深奧一點就會邊看邊問，很煩」、「國小的時候就一個人去遊樂園了」、「除了遊樂園其他都集滿，還不止一次，但我不覺得自己孤獨啊，只是不喜歡麻煩別人」。

另外，也有不少邊緣網友表示，「除了6、8都完成了」、「除了8、10都很簡單啊，嗚嗚」、「剩一個人去KTV跟遊樂園沒做過，其他都完成惹」、「全通過...簡單」、「1-10都做過了，孤獨的是自己的心」、「全部成就達成」、「10級淚簽」。

▼蠻多人都曾獨自看電影。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）