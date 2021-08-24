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作家陸之駿打高端猝死！友人淚揭「上月93歲老父才離世」

記者閔文昱／綜合報導

馬來西亞籍的專欄作家陸之駿接種高端疫苗，隔天猝逝，臉書還停在23日上午PO文，不少親友灌爆留言，而馬來西亞多家媒體也在首頁刊登報導，引發多方關注。對此，大馬作家溫任平、李宗舜紛紛在社群媒體發文哀悼，更透露他的父親在上個月才逝世，沒想到如今又傳出噩耗，令人惋惜。

▲▼作家打完高端後不適死亡。（圖／翻攝當事人臉書）。

▲作家陸之駿打完高端後不適死亡。（圖／翻攝陸之駿臉書）。

作家溫任平在社群平台表示，陸之駿在23日早上接種高端疫苗，當晚2人還有聯絡，陸之駿也向他分享接種疫苗過程，表示約20分鐘，非常順利，下午還睡了一覺，一切正常。不料隔天就傳出陸男猝逝消息，讓他相當難以接受，「晴天霹靂，淚水來不及哭，天昏地暗。」

▲▼作家打完高端後不適死亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲陸之駿接種高端後不幸猝逝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另外，詩人李宗舜也在社群平台分享與陸之駿合照，表示深感遺憾，同時也透露，陸之駿來自書香世家，爸爸是馬來西亞知名書法家陸景華，今年7月1日在自家中逝世，享壽93歲，不料才隔1個多月，兒子就在接種疫苗後猝逝。對於家人死訊，住在馬來西亞波德申的陸男妹妹，則拒絕接受媒體採訪。

56歲的陸之駿23日在臉書PO文「很榮幸，我們一家三口都和蔡總統同一梯打高端。」24日上午卻被發現在家中床上沒有呼吸心跳，家人緊急打電話給119求助，送醫急救後仍不治往生；警方下午通知家人製作筆錄，面對媒體詢問，陸的兒子只淡淡說了一個字「滾」，避談整件事情發生過程。

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