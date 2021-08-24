王浩宇打高端「出現副作用」！　傻眼分享現況：好不科學

▲王浩宇接種高端疫苗，出現副作用。（圖／翻攝臉書／王浩宇）



記者柯振中／綜合報導

高端疫苗23日開始接種，不少人打完疫苗，副作用慢慢出現。桃園市前議員王浩宇也說明，他身上出現了「副作用」，瞬間感到傻眼，「很不科學，但好像是真的。」

在施打疫苗前王浩宇在臉書上發文，詢問接種完的粉絲，出現什麼副作用，其中最多人反應的選項，就是「肚子餓」，讓他感到不可置信。

24日上午10點左右接種完疫苗，王浩宇在臉書上分享，體溫整天沒什麼變化，下午約5點20分吃完晚餐，只有手臂微痠的狀況。不過，吃完晚餐約2、3個小時，王浩宇再度發文，表示自己又開始吃了，照片竟是一碗泡麵，配著一瓶牛奶。

▼明明吃完晚餐才過2、3個小時，王浩宇又餓了。（圖／翻攝臉書／王浩宇）



王浩宇感到相當傻眼，「我其實沒有很相信，餓會是副作用」，但明明5點多吃過整份某速食餐廳的大麥克套餐，才過約2、3個小時，又感到非常餓，只好吃泡麵充飢，「很不科學，但好像是真的。」

網友們看完王浩宇的貼文，也在下方留言惡搞，「隱性的副作用看來是會變胖」、「今天下午打高端，現在餓死了，正在吃鹹酥雞」、「高端老董表示：各位高端擁護者請自行節制，我們沒有跟健身中心合作，恕無法為副作用負全責，感謝大家的支持。」

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