「南半球女王」誘惑4連拍！她變最辣護士嬌喊：來打高端疫苗啊

▲周荀擁有F罩杯火辣身材，被稱為「南半球女王」。（圖／翻攝自Facebook／周荀/DenKa，下同）

記者閔文昱／綜合報導

高端疫苗23日開打，在總統蔡英文的帶頭下，不少國民對高端的信心倍增，紛紛響應接種。有「南半球女王」之稱的F胸直播主周荀DenKa也在臉書透露，自己是個很認命的人，現在有什麼疫苗就打什麼疫苗，並換上粉色護士服，嬌喊「欸，來打高端疫苗啊（設計對白）」。

周荀24日下午在臉書分享4張身穿粉色護士服的可愛照，表示在整理衣櫃時，發現居然有全新的護士裝，猜測是某一次要拍業配影片的時候準備的結果一直沒用。對此，她也換上護士裝，並俏皮地說，「您沒有唸過醫學系，不會打針，不會抽血，也看不懂醫生病歷上面到底在畫什麼的小護士上線囉。」

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▲周荀化身辣護士，融化不少網友。

周荀透露，雖然打不到國際認證的疫苗很不開心，「但4我是個認命的人，現在有什麼打什麼ㄅ嗚嗚嗚（打開表單通通勾選）。希望大家都不要成為防疫破口。」文章一出，迅速累積3000多人按讚，不少粉絲也留言，「這小護士真棒」、「護士裝好棒~」、「這樣的護士我可以」、「被妳打，打什麼都可以」、「好想被打針」。

周荀擁有F級傲人上圍，過去因為一張掀衣照，被冠上「南半球女王」封號，在網路上擁有超高人氣。同時周荀也是知名的Coser，造型百變，經常變換各種不同性感打扮，先前還曾頂著大光頭cos知名網路漫畫《一拳超人》，嚇壞不少粉絲。

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