快訊／疫苗接種後通報死亡案例達655件　逾5百件是打AZ

▲民眾等待施打疫苗示意圖。（資料照／記者林名揚翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國內COVID-19疫苗覆蓋率持續攀升，根據中央流行疫情指揮中心最新公布的統計資料，截至8月23日全台累計接種1024萬6977人次，人口涵蓋率約40.32％、劑次人口比43.66％；另自2021年3月22日至8月23日之間，全國共有5824件疫苗不良事件通報，其中有655件通報為死亡的不良事件。

根據衛福部疾管署COVID-19疫苗接種統計資料，全台截至昨日為止，累計接種1024萬6977劑，其中641萬5089為接種AZ疫苗、366萬4620接種莫德納（Moderna）疫苗、16萬7268接種高端疫苗。

在接種第一劑和第二劑人次方面，AZ已有589萬585人完成第一劑接種、52萬4504人完成第二劑接種，莫德納有340萬5370人完成第一劑接種、25萬9250人完成第二劑接種，高端疫苗則有16萬7268人完成第一劑接種。

此外，根據衛福部今日更新的疫苗接種後不良事件通報統計，自2021年3月22日至8月23日期間，共有5824起疫苗接種後不良事件，其中非嚴重不良事件佔3144起，疑似疫苗接種後嚴重不良事件中，通報死亡共655起、疑似嚴重過敏反應24起，另還有2001起通報為其他疑似嚴重不良事件。

在各疑似嚴重不良事件中，共有537起通報為施打AZ疫苗後死亡，佔總體0.009%，118起通報為施打莫德納疫苗後死亡，佔總體0.0034％；18起施打AZ疫苗後嚴重過敏，6起施打莫德納疫苗後嚴重過敏。

根據衛福部對疫苗不良事件通報的定義，是通報者在接種疫苗之後任何時間，主動通報因懷疑或無法排除與疫苗施打相關的任何事件，這些通報事件時序上發生於疫苗接種之後，但不表示為接種疫苗所致。疫苗不良事件通報系統（VAERS）為被動監測系統，不良事件通報數本身不能解釋或用於得出疫苗相關問題的存在與否、嚴重程度、頻率或發生率的結論，且應在其他科學資訊的背景下進行解釋。

▲全國疫苗接種統計資料。（圖／翻攝自衛福部疾管署網站）

▲疫苗接種後不良事件通報統計。（圖／翻攝自衛福部疾管署網站）