防堵非洲豬瘟肉製品流入　航警局強力臨檢桃機四大貨運站

▲航警局24日執行邊境防疫掃蕩，強力取締不肖業者走私非洲豬瘟肉製品，會前開會討論臨檢、稽查重點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於近來有不肖業者自桃園國際機場貨運站區走私非洲豬瘟肉製品，航警局24日下午針對貨運站區遠雄等四大貨運站進行掃蕩取締，由航警局長鄭明忠率領刑警大隊與保安大隊卅餘人進行強力臨檢，針對倉儲內申請長期證與臨時證出入之人員嚴格查核，以展現政府公權力及執法決心。

新任航警局長鄭明忠24日上午才走馬上任，下午立即規劃桃園機場貨運站區強力掃蕩勤務，航警局指出，鑑於近日發生不肖業者從桃園機場貨運站區，利用空運快遞貨物走私進口非洲豬瘟肉製品流入市面事件，為展現政府公權力與執法決心執行邊境防疫工作，24日下午3時至6時規劃組合警力執行擴大臨檢勤務，針對桃機4大航空貨運倉儲，包括遠雄、永儲、榮儲與華儲等，實施威力臨檢。

▲航警局24日執行邊境防疫掃蕩，局長鄭明忠（左二）取締不肖業者透過貨運站區走私非洲豬瘟肉製品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

新任航警局鄭明忠率領航警局保安、刑警大隊共同編組組合警力共計卅餘名，會同轄內空運倉儲公司安管部門，現場盤查報關、承攬業者等相關作業與理貨人員身分查核與攔檢可疑車輛，另外還針對倉儲內申請長期證與臨時證出入之人員身分查核，以防止不肖業者或從業人員冒證使用。

航警局強調，為展現警方維護桃園機場倉儲區治安決心，未來將持續針對易發生同業利益競爭衍生聚眾鬥毆滋事與從事非法走私倉儲區，組合警力實施密集擴大臨檢勤務，並對高風險再犯報關業者與相關作業人員進行約制，呼籲相關業者應配合警方執法作為，遇有可疑貨物、人、車，應通知警方到場協助處理，以遏阻不法行為，避免因非法業者走私產生防疫破口。

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