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全國676廚餘養豬場完成清查　陳吉仲：違規帶肉製品最高罰100萬

▲▼環保機關稽查廚餘養豬場。（圖／環保署提供）

▲環保機關稽查廚餘養豬場。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

國內日前首度破獲越南豬肉製品走私案件，還驗出非洲豬瘟病毒，農委會主委陳吉仲今（24日）表示，全國警力連夜徹查嫌犯銷貨1千多個下游據點、查扣可疑肉製品外，環保署針對全國676場仍使用廚餘養豬的牧場，逐場查核廚餘高溫蒸煮程序，已全部查核完成。

陳吉仲提到，依照標準作業程序，養豬場廚餘蒸煮要符合中心溫度90℃、連續蒸煮1小時以上，就可以有效阻斷病毒感染風險，而已轉用飼料的牧場不得再轉回使用廚餘的規定。

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陳吉仲表示，這次查獲的越南走私豬肉製品，包含生豬肉捲、火腿腸、熱狗、肉餅等未經高溫製程的產品，傳播疫病的風險相當高，已全面加強邊境查驗工作，並擴大追查國內有販賣越南食品的店家是否違法銷售越南豬肉製品。

陳吉仲最後鄭重要求台灣所有的養豬業者，務必落實所有的牧場生物安全SOP，每一個細節都不能輕忽，一般民眾如有發現來路不明肉品，請直接送到防檢局或各地檢疫站、防疫所，或撥打通報專線0800-039-131，垃圾分類上應以一般垃圾處理，千萬不能丟入廚餘桶。

另外，中秋連假即將到來，陳吉仲提醒，國人返國團圓時絕對不要從非洲豬瘟疫區違規攜帶豬肉製品入境，否則可重罰20萬～100萬，走私者還會面臨刑責，全民同心協力保護台灣豬的安全。

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