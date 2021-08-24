極凶6少恐怖尋仇　利刃穿肺破頭「顱內卡7刀片」

▲桃園市張姓、劉姓等6名青少年，2019年12月間遭蔡男毆打後，持西瓜刀、球棒與高球桿圍堵蔡，猛劈亂砍其頭顱、肺部，致重傷險死。（圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓、劉姓與林姓男子等人2019年間12月間因戴姓與黃姓友人遭蔡姓男子等人毆打，張男為友人尋仇夥同劉姓等6人至五金行購買西瓜刀，再持球棒等物圍堵蔡男，張等6人當場將蔡猛劈亂砍，導致頭顱遭重劈、肺部被刺穿，緊急送一撿回一命，醫師還從蔡男頭顱取出7片斷裂刀片；桃檢檢察官24日偵結依殺人未遂罪嫌將張男等6人提起公訴。

檢警調查，19歲的張姓男子夥同同齡的劉姓男子與18歲林姓男子、陳姓、戴姓、黃姓等3名少年，於2019年12月27日凌晨1時許，因戴姓少年等人在桃園區健行路遭蔡姓男子撂人痛打，張等6人為友人尋仇到附近五金行買了3把西瓜刀，再分持球棒與高爾夫球桿等兇器，回頭找尋蔡姓男子。

張男等人在附近南通路某巷口發現蔡姓男子，分持西瓜刀、高爾夫球桿與球棒堵住蔡男去向，上前圍毆亂劈猛砍，蔡男雙手難敵重拳攻擊，其中肺部遭刺穿、頭部被劈砍多處倒臥血泊中，桃園警方獲報趕抵現場，張男等人早已一哄而散，蔡男緊急送醫急救進行氣胸與開顱清創手術，醫師從頭顱處取出7片斷裂刀片，最終幸運撿回一命。

張男在檢方複訊時坦承犯行，聲稱為尋仇才去買西瓜刀；劉男則辯稱在路邊撿到高爾夫球桿、林男也坦承一起參與攻擊；另外3名少年也坦承參與圍毆；蔡男父親則痛斥，兒子遭砍多刀，其中1刀刺破肺臟，腦部也卡了好幾個刀片，緊急送醫進行手術才救回一命。

檢方根據醫院診斷證明，蔡男背部有多處刀傷，肋骨與肩胛骨骨折、左側氣血胸、顱骨骨折與顱內出血等傷勢，經過插管治療救回一命，警方則提供現場附近監視畫面拍作案過程、斷裂西瓜刀上採集到蔡男血跡等佐證。檢方審酌，張男等人持西瓜刀、球棒等武器，朝蔡男砍劈毆打，下手過程阻擋不讓其脫逃，可見張男等人下手甚重，由於犯行明確，偵結依殺人未遂罪嫌將張、劉與林姓男子等6人提起公訴。

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