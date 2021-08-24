別用來路不明肉製品！移民署雲林隊總動員查訪轄內異國商店

記者蔡佩旻／雲林報導

日前檢警查獲越南走私的肉類包裹中檢驗出非洲豬瘟陽性反應，深入追查發現非法進口加工肉類品已銷售全台。移民署南區事務大隊雲林服務站及專勤隊今(24)日結合通譯前往越南餐廳、東南亞百貨商店發放多語宣導傳單，提醒業者被查獲者可處最高100萬元的罰鍰，可處7年以下有期徒刑或併科300萬元以下罰金。

▲防杜非洲豬瘟製品流竄，移民署雲林隊總動員查訪轄內異國商店。 （圖／記者蔡佩旻攝）

中秋佳節將至，移民署南區事務大隊雲林服務站及專勤隊今日前往轄內的越式法國麵包店專賣店、異國特色糕點店及小吃店等，宣導杜絕走私肉品，絕對不可使用來源不明的肉製品的重要性。提醒「不要自國外攜帶肉類入境」、「不要自國外網購肉類產品寄送台灣」、「購買有產銷履歷的肉類製品」，也發放中、日、韓、英、印、泰、越等七國語言宣導單張，提醒避免因觸法而被罰以高額罰鍰。

▲移民署南區事務大隊雲林服務站及專勤隊今(24)日結合通譯前往越南餐廳、東南亞百貨商店發放多語宣導傳單，提醒業者被查獲者可處最高100萬元的罰鍰。 （圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣服務站主任黃玟晸表示，保障國人飲食安全，防堵非洲豬瘟是政府近年來重要的邊境管制政策，為了阻斷國內的走私肉品需求，服務站平時皆會利用家庭教育課程以及跨部會相關會議宣導非洲豬瘟防疫政策，並在站內放置宣導單張及撥放防疫影片，讓來站洽公的民眾能夠更加瞭解政府的防疫政策。

黃玟晸也提醒，平時採購豬肉或是其他肉製品，應選擇有明確產銷履歷的產品，民眾若發現可疑的案件，也可撥打通報專線：0800-039-131，共同維護臺灣的食安健康。

▲移民署南區事務大隊雲林服務站及專勤隊今(24)日結合通譯前往越南餐廳、東南亞百貨商店發放多語宣導傳單，提醒業者被查獲者可處最高100萬元的罰鍰。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



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