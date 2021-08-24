　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

別用來路不明肉製品！移民署雲林隊總動員查訪轄內異國商店

記者蔡佩旻／雲林報導

日前檢警查獲越南走私的肉類包裹中檢驗出非洲豬瘟陽性反應，深入追查發現非法進口加工肉類品已銷售全台。移民署南區事務大隊雲林服務站及專勤隊今(24)日結合通譯前往越南餐廳、東南亞百貨商店發放多語宣導傳單，提醒業者被查獲者可處最高100萬元的罰鍰，可處7年以下有期徒刑或併科300萬元以下罰金。

▲防杜非洲豬瘟製品流竄，移民署雲林隊總動員查訪轄內異國商店。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲防杜非洲豬瘟製品流竄，移民署雲林隊總動員查訪轄內異國商店。 （圖／記者蔡佩旻攝）

中秋佳節將至，移民署南區事務大隊雲林服務站及專勤隊今日前往轄內的越式法國麵包店專賣店、異國特色糕點店及小吃店等，宣導杜絕走私肉品，絕對不可使用來源不明的肉製品的重要性。提醒「不要自國外攜帶肉類入境」、「不要自國外網購肉類產品寄送台灣」、「購買有產銷履歷的肉類製品」，也發放中、日、韓、英、印、泰、越等七國語言宣導單張，提醒避免因觸法而被罰以高額罰鍰。

▲防杜非洲豬瘟製品流竄，移民署雲林隊總動員查訪轄內異國商店。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲移民署南區事務大隊雲林服務站及專勤隊今(24)日結合通譯前往越南餐廳、東南亞百貨商店發放多語宣導傳單，提醒業者被查獲者可處最高100萬元的罰鍰。 （圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣服務站主任黃玟晸表示，保障國人飲食安全，防堵非洲豬瘟是政府近年來重要的邊境管制政策，為了阻斷國內的走私肉品需求，服務站平時皆會利用家庭教育課程以及跨部會相關會議宣導非洲豬瘟防疫政策，並在站內放置宣導單張及撥放防疫影片，讓來站洽公的民眾能夠更加瞭解政府的防疫政策。

黃玟晸也提醒，平時採購豬肉或是其他肉製品，應選擇有明確產銷履歷的產品，民眾若發現可疑的案件，也可撥打通報專線：0800-039-131，共同維護臺灣的食安健康。

▲防杜非洲豬瘟製品流竄，移民署雲林隊總動員查訪轄內異國商店。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲移民署南區事務大隊雲林服務站及專勤隊今(24)日結合通譯前往越南餐廳、東南亞百貨商店發放多語宣導傳單，提醒業者被查獲者可處最高100萬元的罰鍰。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

►Her今天推出「LANVIN浪凡熱銷香水」

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►非洲豬瘟肉品販售手法曝！須先加入好友圈　關鍵FB全越南文

►疫情影響　飯店夯推「香蔥麵包雞」外帶！想嚐需2天前預約

►3件已下肚！非洲豬瘟肉製品雲林全面清查　結果出爐

►非洲豬瘟製品襲台　雲林查緝38處零售點...時間太久「吃掉了」


►在家爽吃大廚好料還能省下外送費！

ET快訊
快訊／39歲男打完高端後猝死　衛生局晚間證實：無慢性病
楊實秋兒遭控偷按摩油　庭外宣布參選2022北市議員
吳宗憲「22年前沒靠房貸」買300坪房　Sandy要賣...
新北39歲男打高端後猝死　病史曝光了
快訊／知名「捲捲老爹圍欄」突宣布停業　無力退保證金家長傻眼
LIVE／「舉重女神」郭婞淳現身職棒開球　全程直播看這裡
李英愛70歲老公「像40歲超年輕」　近照曝光網下巴掉了
酸民狂湧作家臉書！　女兒3句話正面回擊
快訊／比嘉義更多！　這縣市普發每人5000元現金

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2年內偵破25件重案　南投縣警局長呂新財接中市警督察長

桃園海岸管理委員會21委員就任　為永續海岸嚴格把關　

彰警新局長吳坤旭接任　王惠美：到彰化都會升官

基隆第1屆「臺灣燈塔教育節」　林右昌籲後疫情時代素養教育

黃偉哲視察亞太國際棒球訓練中心二期工程進度　打造棒球成台南城市品牌

全國最美新化果菜市場9月完工　黃偉哲盼成南台灣果菜批發中心及旅遊亮點

新任基隆市警察局長劉耀欽　林右昌期勉：穩定治安發揮交通專長

防堵非洲豬瘟病毒擴散　台南市持續豬牛肉原料原產地查核抽驗　

別用來路不明肉製品！移民署雲林隊總動員查訪轄內異國商店

桃市警局聯合交接典禮　鄭文燦：警察工作充滿價值、廣獲人民信賴

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

30歲上班族3200塊包牌中大獎　開出27億彩券行「嗨翻放鞭炮」

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

台南嬤孫收驚後離奇陳屍車內！師父還原案發現場「不知有回來」

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

瑪莎拉蒂「渣男」清掉再噴「愛你」　女友嗆網：我不笨！我知道怎麼寫

女CEO飛俄選上等精子懷二胎！　「霸氣買船」寵5國混血3歲女兒

2年內偵破25件重案　南投縣警局長呂新財接中市警督察長

桃園海岸管理委員會21委員就任　為永續海岸嚴格把關　

彰警新局長吳坤旭接任　王惠美：到彰化都會升官

基隆第1屆「臺灣燈塔教育節」　林右昌籲後疫情時代素養教育

黃偉哲視察亞太國際棒球訓練中心二期工程進度　打造棒球成台南城市品牌

全國最美新化果菜市場9月完工　黃偉哲盼成南台灣果菜批發中心及旅遊亮點

新任基隆市警察局長劉耀欽　林右昌期勉：穩定治安發揮交通專長

防堵非洲豬瘟病毒擴散　台南市持續豬牛肉原料原產地查核抽驗　

別用來路不明肉製品！移民署雲林隊總動員查訪轄內異國商店

桃市警局聯合交接典禮　鄭文燦：警察工作充滿價值、廣獲人民信賴

郭婞淳穿奪金量級59號球衣開球　開出好球開心跳起來

白汪外出散步！嘴邊流出「兩柱冰晶鑽」　網暴動：掛鍊怎麼賣

中鋼拚減碳邁大步　汽電共生鍋爐提前全面停用燃煤發電

全訊通過股票上市案！最快Q4掛牌　搶攻國防、航太領域

《天天向上》男主持人被控性侵！女痛訴「有目擊者有監視器」遭警吃案

吳敦義還在氣！不滿韓國瑜稱「一碗滷肉飯都沒有」　掉頭就走

快訊／39歲男打完高端隔天昏迷不治　衛生局晚間證實：無慢性病

極凶6少恐怖尋仇　利刃穿肺破頭「顱內卡7刀片」

她是Kai 10年鐵粉　「老公買熊圖案包包」幫追星⋯超甜舉止被讚爆

10週狂打5劑疫苗！他怕染疫「集滿3牌」成超級混打　超慘下場曝光

地方熱門新聞

台中里長哭哭！823人只中15萬6400元

新北染疫客參加花蓮法會　緊急匡列9人「陰性」

即／瑞豐夜市驚傳熄燈　經發局回應了

以為老婆斷氣了！南投男傷心報案

即／豐原貨車撞電線桿！3傷1受困車頭毀

台南購物節登場好禮優惠獎不完

3男登合歡山遇大雨受困10小時　警消即刻救援

鹿耳門聖母廟首創揹駕媽祖環台

黃偉哲感謝企業捐贈10萬支1cc空針

快開學了　桃市1260教職員今將完成疫苗接種

玉山7大步道依攀登難度分6級

竹市依中央流行疫情指揮中心指引

疫情二級警戒延長解禁無解

「麟洋配」8/29金門行程曝　將搭吉普車繞行

更多熱門

相關新聞

飯店夯推香蔥麵包雞外帶！想嚐需2天前預約

飯店夯推香蔥麵包雞外帶！想嚐需2天前預約

今年5月新冠狀病毒疫情升溫，全台防疫三級警戒餐廳、自助餐等禁止內用，瞬間消費者頓失，業者紛推出特色外帶便當苦撐；五星級劍湖山渡假飯店禪園中餐廳推出港式「香蔥麵包雞」，麵皮蔥香十足，雞胸肉嫩不澀，獲得民眾青睞，成為在地夯美食，每日限量48組麵包雞，想嚐好滋味需提前2天預約，才能吃得到。

非洲豬瘟入台誰該負責？　賴士葆諷：蔡政府一向說負責後就沒下文

非洲豬瘟入台誰該負責？　賴士葆諷：蔡政府一向說負責後就沒下文

全國676廚餘養豬場完成清查

全國676廚餘養豬場完成清查

非洲豬瘟肉品滲入高雄！包裹寄件人和羈押母女檔同姓

非洲豬瘟肉品滲入高雄！包裹寄件人和羈押母女檔同姓

非洲豬瘟肉品販售手法曝　須先加入好友圈

非洲豬瘟肉品販售手法曝　須先加入好友圈

關鍵字：

移民署雲林專勤隊南區事務大隊雲林服務站非洲豬瘟

讀者迴響

熱門新聞

快訊／專欄作家昨打高端！今晨身體不適送醫亡

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

威力彩27億　上班族包牌爽中大獎

專欄作家打高端後不適死亡！昨臉書PO背影

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

小禎爆「婚內偷吃」！閨蜜握毀滅性證據

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

快訊／新北39歲男昨打高端　今浴室昏倒不治

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

比Delta致命　超強大毒株恐2022現世

阿富汗「淫穢網紅」慘遭塔利班私刑處決！

她揭小禎慣性說謊　騙粉絲運動瘦40kg卻是靠手術

好市多買哈根達斯　「抹茶味被調包」

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

30歲上班族3200塊包牌中大獎　開出27億彩券行「嗨翻放鞭炮」

30歲上班族3200塊包牌中大獎　開出27億彩券行「嗨翻放鞭炮」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面