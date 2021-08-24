▲疫情長假結束！新北市圖「收心」迎開學，借書送祈福好運文具。（圖／新北市立圖書館提供）



記者郭世賢／新北報導

史上最長的「暑假」即將結束，開學倒數ing！新北市立圖書館特別推出閱讀收心活動，五股守讓堂另類收心操帶大家認識百年歷史建築，淡水分館帶親子繪製家鄉的綠色生活地圖，泰山分館則推出「開學收心大作戰」活動，透過有趣的書香尋寶活動及主題書展，讓學子重新找回學習步調，做好開學準備！8月27日起至五股守讓堂、泰山、淡水分館參加開學收心活動或借5本書，還可以獲得限量的祈福好運文具。

新北市立圖書館表示，疫情停課加上暑假，今年的暑假特別漫長，新學期即將在9月1日開學，為了幫助學生收心準備返校，新北市立圖書館特別推出一系列開學收心活動，同時還準備了祈福好運文具，讓家長可以利用暑假結束前，陪孩子閱讀收心，準備即將到來的開學生活。

超過百歲的歷史建築「五股守讓堂」在開學前夕推出另類收心操「守讓堂小學堂」線上導覽，讓孩子可以收起玩心，認識書香宅第。新北市立圖書館館長王錦華表示，五股守讓堂正廳門額「守讓堂」三個大字為吳家族人清光緒舉人吳拱震的題字，建築中的剪黏、雕塑、壁飾中亦可見象徵書冊的「書卷窗」、以及鯉魚、如意、柿子等代表「魚躍龍門」、「進士及第」吉祥寓意的裝飾，見證吳氏家族對教育的重視。

王錦華說，由於疫情警戒仍未解除，無法親至守讓堂參觀的小朋友只要上網就能透過導覽員的解說，認識守讓堂的建築特色，還有有趣的有獎問答，答對就能獲得限量的祈福好運文具！

另外，泰山分館8月27日至9月30日則推出趣味的「開學收心大作戰」活動，包括「閱讀尋寶趣」與「開學防疫包」主題書展，精選收心及防疫相關書籍，邀大小朋友一起到圖書館尋寶闖關，閱讀收心，同時培養正確的防疫觀念，為新學期的開始做好準備；淡水分館9月4日將教親子繪製家鄉的生活綠色地圖，透過有趣的地圖繪製，認識自己生長的地方，前10名完成地圖的民眾，還可以獲得價值500元的復刻臺北古地圖。詳細活動資訊及參加方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。

美麗最大的祕密

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