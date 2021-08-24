新北男打高端後猝死！醫院曝病史「今年曾4次暈倒送急診」

記者李佳蓉、趙于婷／台北報導

今（24）日傳出一名專欄作家接種高端後死亡，新北市又再傳出一名39歲男性昨日接種後返家，今中午不適送醫不治。對此，接獲該個案的新光醫院表示，該名男性大約是中午12點送到醫院，當時已經OHCA，經查今年4次因暈倒送急診。指揮中心發言人莊人祥稍早回應，會請衛生局進行瞭解。

▲新北一名39歲男打完高端後猝死，醫院曝病史「一年昏倒4次送急診」。（示意圖／記者湯興漢攝）

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新光醫院表示，39歲彭男於今天12點07分OHCA送至本院，到院已無生命跡象明顯死亡，經急救無效宣告死亡，經查彭男今年4次因暈倒送至本院急診，其中2次驗出禁藥陽性反應，據家屬反應彭男昨日打新冠疫苗，但並非至新光醫院接種疫苗，本院依疑似疫苗不良事件通報主管機關。

新北市衛生局表示，蘆洲區通報一名39歲男性，無身患慢性病，8/23接種高端疫苗，接種後當天無特別症狀，8/24中午遭發現無呼吸心跳，緊急送醫搶救不治。衛生局指出，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，衛生局都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關尚待釐清，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。