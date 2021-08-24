「有病就別打高端！」酸民湧作家臉書　女兒3句話正面回擊

記者曾筠淇／綜合報導

高端疫苗昨（23）日正式開打，今傳出一名陸姓網路專欄作家昨日施打後，今早出現不適症狀送醫，但到院前已死亡。就有部分網友得知消息後，竟湧入作家臉書譏笑，以「幸災樂禍」的角度看待此事。對此，作家女兒也不忍了，直接正面回擊酸民。

▲陸姓作家接種背影。（圖／翻攝自當事人臉書）

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陸姓昨家昨日早上10點多接種疫苗後，在臉書上貼出自己的照片，並表示「很榮幸，我們一家三口都和蔡總統同一梯打高端。」怎料，今早卻傳出作家猝逝消息，陳時中對此表示，目前初步判定有心肌梗塞的可能性，但是到院前死亡仍要由司法相驗。

只不過消息曝光後，卻有部分網友湧入作家該則貼文底下留言，以嘲諷口吻說「光榮捐軀，建議應該蓋國旗進忠烈祠。對了，本來就有病不要來影響別人打高端的意願」、「大哥一路好走，我明天打高端，祝安息」。另也有網友貼出陳時中要民眾有疫苗就趕快打的新聞連結，表示「然後他就死掉了」。

▲女兒回酸民留言。（圖／翻攝自當事人臉書）

這席話聽在家屬耳裡當然非常不舒服，對此，女兒也強忍悲傷一一回應，針對「有病不要來影響別人打高端的意願」的網友，她回嗆「希望你父母也如此，不客氣。」針對「祝安息」的網友，她回應「先幫你聯絡葬儀社，我順便一起辦，不用謝了。」而貼出新聞連結的網友，女兒則回「你呢？怎麼還沒死掉啊。」

除了酸民言論，多數網友則紛紛表示，「陸大哥一路好走」、「安息，節哀」、「各派要扯政治的請往別處去，尊重下往生者。RIP」、「願家人平安心安」、「尊重逝者，就不宜過多解讀了」、「陸大，一路好走，謝謝祢一路以來的照顧」。

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