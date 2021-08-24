快訊／39歲男打完高端隔天昏迷不治　衛生局晚間證實：無慢性病

記者徐政璿／新北報導
國產高端疫苗開打第二天，桃園1名陸姓網路專欄作家施打後今早猝死。新北市也傳出首例猝死案例，蘆洲區1名39歲彭姓男子，昨接種高端疫苗後返家，今上午11時許，被父親發現昏倒在浴室，緊急送醫仍宣告不治，詳細死因仍待檢警相驗後釐清。
▲桃園1名陸姓網路專欄作家施打後今早猝死。（圖／翻攝臉書）
新北市衛生局今（24日）晚間證實，蘆洲區通報1名39歲男性，無身患慢性病，8/23接種高端疫苗，接種後當天無特別症狀，8/24中午遭發現無呼吸心跳，緊急送醫搶救不治。
記者徐政璿／新北報導
國產高端疫苗開打第二天，桃園1名陸姓網路專欄作家施打後今早猝死。新北市也傳出首例猝死案例，蘆洲區1名39歲彭姓男子，昨接種高端疫苗後返家，今上午11時許，被父親發現昏倒在浴室，緊急送醫仍宣告不治，詳細死因仍待檢警相驗後釐清。
▲桃園1名陸姓網路專欄作家施打後今早猝死。（圖／翻攝臉書）
新北市衛生局今（24日）晚間證實，蘆洲區通報1名39歲男性，無身患慢性病，8/23接種高端疫苗，接種後當天無特別症狀，8/24中午遭發現無呼吸心跳，緊急送醫搶救不治。
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