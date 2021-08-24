快訊／39歲男打完高端隔天昏迷不治　衛生局晚間證實：無慢性病

高端疫苗昨（23）日正式開打，今傳出一名陸姓網路專欄作家昨日施打後，今早出現不適症狀送醫，但到院前已死亡。就有部分網友得知消息後，竟湧入作家臉書譏笑，以「幸災樂禍」的角度看待此事。對此，作家女兒也不忍了，直接正面回擊酸民。