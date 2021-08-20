快訊／悲！14歲少女遺體找到了　救起落水男友反遭激流沖走奪命

記者陳雕文／新北報導

新北市石碇區一對男女19日下午3點在楓林橋下約會，男方不慎落水，女方伸手拉人結果跟著落水，最後男方成功上岸，女方已被景美溪水沖走，民眾見狀報案。警消人員稍早成功發現少女的遺體。

▲14歲少女遺體稍早尋獲。（圖／記者陳雕文攝）

▲搜救人員20日早上8點集結，持續尋找少女下落。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，失蹤的是14歲少女，還在高雄就讀國中，上個月離家出走，家屬急忙通報失蹤，一直等不到少女的消息，原來她跑去新北中和跟23歲男網友住一起，結果在出遊時發生意外。

目擊民眾表示，剛開始看到兩人在岸邊，突然一波水流來，男生不慎失足落水，女生下去拉，結果男生上岸了，換女生落水失蹤。

▲少女為救男友落水失蹤，搜救人員不放棄任何希望持續尋找。（圖／記者陳雕文翻攝）

至於獲救的23歲靠打零工維生，他傷心表示，與14歲陳女是透過網路交友認識，近期兩人同住在中和的租屋處，沒想到約會時發生意外；陳女的父親接到了警方電話，原以為是「找到女兒了」的好消息，卻是得知女兒遭景美溪沖走失蹤的噩耗，讓他的心都快碎了。

陳女父親20日一早從高雄北上，不斷祈禱女兒平安，沒想到最後是看到一具遺體，他傷心欲絕。

▼少女19日遭落水失蹤，消防員頂著大雨及湍急溪水搜救，可惜當天未找到人。（圖／記者陳雕文翻攝）