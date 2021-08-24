劉印宮接掌屏東縣政府警察局局長　24日走馬上任

▲劉印宮接掌屏東縣政府警察局局長，24日宣誓就任 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局於今(24)日下午2時30分在縣警局禮堂舉行卸新任局長交接典禮，由縣長潘孟安主持，內政部警政署警政委員許錫榮擔任監交人，多位民意代表、情治單位首長與貴賓出席與會，場面簡單隆重。

新任劉局長印宮，中央警察大學52期行政警察學系、中央警察大學警政研究所21期碩士畢業，歷任桃園市政府警察局民防管制中心主任、公共關係室主任、交通警察大隊大隊長、大園分局分局長、楊梅分局分局長、中壢分局分局長及內政部警政署民防指揮管制所所長等重要職務，均能圓滿達成任務。

由於工作積極認真，富有領導、協調能力，深獲各級長官肯定，今借重其長才，特予調任屏東縣政府警察局局長，肯定能勝任新職。

縣長潘孟安對榮調的卸任李局長表達誠摯的祝福與恭賀之意，典禮中提及李局長於任內，對各項縣政需求、警政治安均全力以赴，克盡職責，也多次榮獲各項評比績優，並肯定新型冠狀病毒防疫期間辛勞付出。

另對新任劉局長在學經歷及往日工作上的表現給予高度肯定，期盼劉局長能在既有堅實的基礎上，繼續領導全體警察同仁全心全力投入屏東縣的治安維護工作，確保民眾生命、財產安全。

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