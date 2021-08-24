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專欄作家打高端後猝死　家屬：有高血壓病史！CPR+AED搶救無效

▲針對陸姓專欄作家昨天接受高端疫苗注射，今日上午不適送醫不治，對此，中壢區芝芭里長黃連應指出，並不認識這位里民，但感覺很遺憾。（圖／翻攝自陸臉書）

▲陸姓專欄作家昨接種高端疫苗，今上午不適送醫不治，中壢區芝芭里長黃連應指出，並不認識這位里民，但感覺很遺憾。（圖／翻攝自陸臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市知名陸姓專欄作家昨天接受高端疫苗疫苗後，24日突然身體不適送醫急救仍不治，據家屬透露，陸有高血壓病史，今日上午發現陸躺在床上但沒反應，趕緊打電話向119求助，但到院前已無呼吸心跳，急救後仍不治；芝芭里里長黃連應指出，陸先生居住處為青埔地區新大樓住戶，他並不認識這位作家，目前該里還未出現施打疫苗後出現不適者，對於這樣的結果感覺很遺憾。

陸姓專欄作家居住在青埔地區新建大樓，據桃園市消防局指出，24日早上9時許接獲家人報案指稱，年約50餘歲陸姓男子不適，救護人員到場後發現已無呼吸心跳，立即給予CPR、AED電擊、靜脈注射等急救措施，再由青埔分隊救護車送往平鎮區聯新國際醫院急救，但最後仍宣告不治。

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中壢區芝芭里里長黃連應說，並不認識這位陸姓作家，因為該處為新建大樓，這兩天沒聽說有里民打完高端疫苗身體不適，陸先生應該是第一位，先前有部分里民打完AZ或莫德納疫苗後曾感覺不舒服，但因出現症狀時間距離施打已經過好幾天，所以應該跟疫苗沒關係。

據指稱，陸姓專欄作家平日有高血壓病史，但不清楚發生不適是否與高血壓有關聯，昨天打完高端疫苗，結果今早就發生不適，家人對此都很難過。

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