打高端後猝逝！專欄作家曾說「向病毒獻祭」：少數犧牲換多數平安

記者戴若涵／綜合報導

高端疫苗23日正式開打，桃園昨日一連爆出3名施打後不適的個案，不料，24日上午一名曾施打高端疫苗的陸姓網路專欄作家身體也出現不適，到院前身亡。該作家先前曾在個人臉書上PO文表示，萬一打了疫苗死了，也只能視為向病毒獻祭，「用少數人的犧牲，換取多數人的平安」，孰料，如今卻一語成讖。

▲網路專欄作家打完高端後不適死亡。（圖／翻攝當事人臉書）

據了解，陸姓專欄作家23日赴接種站施打疫苗，24日上午身體突感不適，被緊急送醫搶救，但到院前就不幸身亡。桃園市衛生局隨即通報指揮中心，至於死因是否與疫苗有關，仍有待進一步調查釐清。

▲陸姓專欄作家到院前死亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陸姓專欄作家6月底曾在個人臉書上PO文，表示打疫苗是一種國民義務。抗疫攸關國家安全，所以接施打疫苗是一種國民義務，而不是權力。每個人挑三揀四、這不打那不打，結果就形成防疫漏洞、死角，危害整體。

他指出，現況只能有什麼疫苗、就打什麼疫苗，即使有人會因此致死。但畢竟不是每個人打了都會死。大家都打，整體染疫死的人、確診的人，肯定會少一點，疫情會趨緩。他以一句話總結，「打疫苗利大於弊。」

他認為，除非有些人，選擇完全不出門、在家與世隔絕，否則都應該打疫苗。「萬一打了疫苗死了，也只能視為向病毒『獻祭』——用少數人的犧牲，換取多數人的平安。」

▲該名作家曾於6月底PO文。（圖／翻攝當事人臉書）