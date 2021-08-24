作家接種高端後猝逝　網翻支持言論感嘆：別掛保證叫人打

▲陸姓作家施打疫苗後不幸身亡，親友湧入臉書留言「是真的嗎？」（圖／翻攝自Facebook陸姓作家臉書）

實習記者黃品臻／綜合報導

高端疫苗昨（23）日開打，桃園市中壢區56歲、馬來西亞籍的陸姓網路專欄作家23日去接種，今早出現不適症狀，送醫後宣告不治。該位作家曾參觀過高端疫苗廠，本月15日還發文分享，相當支持高端疫苗，如今傳出他猝逝的消息，親友不捨外，網友也表示千萬別掛保證叫人去打。

陸姓作家在高端疫苗開打第一天，就在臉書分享一家三口一起接種，還表示和總統蔡英文接種同一梯疫苗「很榮幸」，甚至留言向朋友表示「支持國安工業高端，而且科學證實高端最有效也最安全」，沒想到24日就傳出接種疫苗後猝逝的消息。

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就有網友在PTT以「專欄作家昨打高端今不適送醫亡」為題發文，表示看到陸姓作家昨日還在臉書表態支持高端疫苗，今天卻猝逝，令人不勝唏噓。原PO表示，「有時候，旗不要隨便立，掛任何保證讓人去打，說服他去打的人現在肯定後悔不已。」

▲鄉民發文，認為陸姓作家之死令人不勝唏噓。（圖／翻攝自PTT）

文章一出也引來網友們留言回應，「科學還是比信仰靠譜一點」、「科學到底哪時候證實高端安全了？」、「平常一直酸高端，但這樣也是頗難過」、「效力存疑，安全性存疑」、「走了就不多說什麼，盲目相信一件事，最後受傷最重的也會是自己」、「這個立flag…」、「所以說獨立思考真的很重要」、「平心而論，這些還是要看機率多高啦」。