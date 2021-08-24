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陳其邁就職1周年　綠營打99分！藍營副議長也讚：建設不分藍綠

▲市長陳其邁於議會接受質詢。（圖／高雄市政府提供）

▲市長陳其邁於議會接受質詢。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長陳其邁今(24日)就職一周年，藍綠兩黨分別召開記者會發表對其政績評價，民進黨團打出99分，國民黨團則認為「十分不及格」；不過國民黨籍副議長獨排眾議，於質詢時指出，相信陳其邁過去一年沒有一天是輕鬆度過的，並肯定市府戰戰兢兢為民服務，且建設不分藍綠。

▲民進黨團評價99分，留1分盼越做越好。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲民進黨團評價99分，留1分盼越做越好。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市議會民進黨團24日上午召開記者會，針對市長陳其邁就職一周年施政表現發表評論。黨團認為，這一年來市府團隊不但有效守住疫情，更在疫情中逆勢拚出許多招商成果，同時在治安、空污及地方建設、產業轉型等方面也都能穩健前行，對此黨團給予99分的高評價，留下1分空間，盼市長能持續努力、越做越好。

▲國民黨團則認為不及格，還批是「霸、混、甩、茫、騙」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國民黨團則認為不及格，還批是「霸、混、甩、茫、騙」。（圖／記者許宥孺翻攝）

而高雄市議會國民黨團總召童燕珍則認為，陳其邁在選舉的時候，口號是兩年拚四年，這個大家都記憶猶新，還有四大優先是他的口號，但回頭來檢視達成的進度，「只能說是十分的不及格」，包含治安、工安、青年就業、還有空汙，甚至連基本的民生設施的維護都出包連連，希望陳其邁市長不要再淪為口號治市。

▲高雄市議會副議長陸淑美。（圖／高雄市議會提供）

▲高雄市議會副議長陸淑美。（圖／高雄市議會提供）

適逢進行本次會期最後一場總質詢，國民黨籍副議長陸淑美壓軸登場，但她獨排眾議，質詢開場時即勉勵就職滿一週年的市長陳其邁和市府團隊。陸淑美指出，相信在陳其邁和團隊在過去365天、這一整年內，每天戰戰兢兢，應該沒有一天是輕鬆的。

陸淑美表強調，陳其邁在市政建設上不分黨派，相信陳其邁為高雄認真打拼，高雄的鄉親都有看見。且陳其邁市長跟她都是高雄人、都是高雄的孩子，大家目標一致，都是為了讓高雄能夠更好，這也是她內心所希望的。

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