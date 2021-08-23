愛子送幼兒園不到1個月...中指遭教室門夾斷　高雄教育局將調查

▲2歲男童遭教室門夾斷指，骨頭、神經、甲片都分離。（圖／沈姓媽媽提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名2歲男童遭教室門夾斷手指，到院時中指指節只剩皮連著，骨頭、神經都已分離。家長怒控幼兒園卸責，更表示教室沒有監視器能釐清當時狀況，園長也向家長坦承，過去就有小朋友被夾傷的類似狀況。教育局表示，將到園確認是否違反幼兒教育及照顧法情事。

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▲2歲男童就讀幼兒園不到1個月，左手中指竟遭教室門夾斷。（圖／記者許宥孺攝）

教育局表示，20日收到校安通報，已聯繫園方瞭解事發情形，並請園方協助申請學生平安保險的理賠；後續將到園查察釐清事件經過，確認是否有違反幼兒教育及照顧法情事。目前先函請該園檢討園內設施設備之安全性並進行安全教育。

沈姓媽媽心疼地說，「小朋友住院時一直問我，『我生病嗎？手手痛痛…』，一直哭著要回家」。23日上午弟弟已經出院，目前恢復狀況尚可，不過必須回診觀察，手術約縫10幾針。

▲▼楊姓男童23日上午出院，受傷手指縫合10幾針。（圖／沈姓媽媽提供）



回顧這起事件，2歲又5個月大的楊姓男童，今年8月才到左營區某家幼兒園就讀，沒想到才不到一個月，就發生憾事。沈姓媽媽20日下午接到幼兒園電話，要她趕到醫院一趟，看到醫生揭開紗布時，沈姓媽媽說，那一刻整個心幾乎停止跳動，「整個人快暈倒，活到30幾歲，身上沒有出現過這樣的撕裂傷，聽到兒子的哭聲這麼慘烈，我寧願受傷的是我。」

▲▼幼兒園向家長表示，另一位小朋友關門時沒注意到就夾下去。（圖／沈姓媽媽提供）

沈媽媽說，她詢問園長，園長回答，另一位小朋友在關門時，沒有注意到就夾下去。這個答案讓她覺得不可思議，「到底是什麼門，能讓小朋友的手變成這樣？幾乎快斷裂，只剩一點點！」園長雖然強調，不願意有這樣的事情發生，不過沈姓媽媽則質疑，是不是園內設備有問題，以及對方小朋友的家長是否知道這件事。

不過園長說，對方家長表示因為他們家門很重，小朋友平常關門都很大力。這個答案更讓沈姓媽媽滿頭問號，「所以是我家小朋友衰嗎？」

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