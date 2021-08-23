侯友宜稱「疫苗護照」讓年輕人有相對剝奪感　柯文哲：典型誤導

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲21日呼籲中央推行「疫苗護照」，使新北市長侯友宜認為，很多年輕朋友都還沒打到疫苗，若真的實施，會造成相對剝奪感。對此，柯文哲23日表示，這是典型誤導，像他們這種受過科學訓練的人，聽到不合邏輯的話，「都覺得是真的不懂，還是在誤導？」

台北市政府23日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤主持，並針對北市自購疫苗、總統蔡英文帶頭施打高端疫苗、柯文哲提友善動物被議員批蹭熱度、北市拋疫苗護照鬆綁內用、非洲豬瘟病毒走私肉品案做回應。

針對柯文哲日前拋出「疫苗護照」議題，結果被侯友宜和指揮官陳時中質疑時機未到、讓年輕人有剝奪感。對此，柯文哲23日於防疫記者會回應，其實疫苗護照或健康通行證，是已在歐盟開始使用的，相信將來全球一定會有通用制度。

柯文哲強調，這題是「典型誤導」，在典型基礎之上，對打過疫苗的是否能比較通融，並沒有剝奪誰的權利，只是讓打過疫苗的人在現行制度下有些通融，「有時候這種邏輯，像我們這種受過科學訓練的人，聽到那種很不合邏輯的話，都覺得是真的不懂，還是在誤導？」

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▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）