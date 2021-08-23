快訊／北市開放K書中心！黃珊珊曝指引　須裝監視器防違規

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心23日公布，新增本土4例確診，皆分佈於新北市，另確診個案中無新增死亡。台北市政府23日下午3時15分召開防疫記者會，台北市副市長黃珊珊表示，台北市開放K書中心，必須每小時定期巡邏、清潔消毒，並一人保持1.5公尺以上間距。

台北市政府23日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤主持，並針對北市自購疫苗、總統蔡英文帶頭施打高端疫苗、柯文哲提友善動物被議員批蹭熱度、北市拋疫苗護照鬆綁內用、非洲豬瘟病毒走私肉品案做回應。

黃珊珊宣布「K書中心開業防疫指引規範」，K書中心之前被封閉，8月23日起開始適用顧客進場管理，K書中心必須於營業時間內，每個小時定期巡邏及清潔消毒、落實管理，並縮小出入口，落實顧客實聯制，未實聯制者禁止進入，入口處量體溫、噴酒精或提供乾洗手液；室內部分一人以2.25平方公尺為原則，顧客間保持1.5公尺以上間距、採間隔座、梅花式安排座位，達容留人數時限制進入，落實社交安全距離。

黃珊珊表示，顧客須全程佩戴口罩，使用場域座位提供酒精或乾洗手液供顧客自行使用，前一位顧客使用後須清潔消毒座位，才可提供下一位顧客使用，且場所內禁止飲食，發燒或有上呼吸道症狀顧客禁止進入，場所內必須裝有監視器，從業人員如發現有違反防疫行為時，應立即進行處理。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）