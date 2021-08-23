藍委酸全民救高端！柯文哲：政府應說服人民　否則「都是累積民怨」

記者袁茵／台北報導

國產高端疫苗開打首日，總統蔡英文23日上午7時30分到台大醫院帶頭施打，使國民黨立委李德維酸說，本來應該是「高端救全民」，卻變成「全民救高端」。台北市長柯文哲表示，政府面對質疑，應看有無辦法說服人民，否則「以後都是累積民怨」。

台北市政府23日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤主持，並針對北市自購疫苗、總統蔡英文帶頭施打高端疫苗、柯文哲提友善動物被議員批蹭熱度、北市拋疫苗護照鬆綁內用、非洲豬瘟病毒走私肉品案做回應。

蔡英文23日上午帶頭接種高端疫苗，關於是否會提升接種高端意願？柯文哲僅簡短地說，「應該會，但（提升）效果多大，不知道。」

針對李德維酸「全民救高端」，柯文哲回應，疫苗的事情他已不想再發言，他們支持台灣生技產業、國產疫苗，就要合理合法，疫苗走到這個地步，自己也沒有講什麼話，只是過程當中覺得奇怪，政府也沒有一些可以說服他的說明。

至於南韓派員去美國催貨成功，莫德納疫苗到貨101萬劑，相較台灣政府是否太消極？柯文哲強調，疫苗問題在過去1、2個月已討論太多次，「都已經不想再回答。」但政府面對質疑，要看有沒有辦法講清楚、說服人民，不然這些「以後都是累積民怨而已。」

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▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）