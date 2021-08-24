入伍新兵恐被「情緒勒索」打高端　新北主張應提供2種疫苗選擇

記者蔡文鈴／新北報導

總統蔡英文指示國防部，規畫入伍役男進行疫苗接種作業，而指揮官陳時中則說會尊重每個人的選擇。對此，新北市副市長劉和然今（24）日下午於疫情記者會呼籲，入伍新兵可能會被情緒勒索而不得不施打疫苗，因此呼籲應該提供兩種疫苗選擇。

劉和然表示，雖然說不會強迫新兵施打疫苗，但是新兵入伍心理壓力不一樣，可能會因為軍中命令、長官要求造成情緒勒索現象，讓新入伍新兵不得不打唯一疫苗。

因此，劉和然呼籲軍中相關長官，新兵一定要提供兩種以上疫苗，否則不能強迫施打單一疫苗。對此，陳時中稍早於，表示，會與國防部配合，但也強調打哪種廠牌的疫苗會尊重當事人的選擇。

新北今新增1例確診個案在，分布於土城，該個案於8月22日因其他原因就醫，採檢後於今日確診，衛生單位已啟動醫院及社區調查與防治，目前匡列家庭接觸者1人，列居家隔離，其餘接觸者匡列中。

中央流行疫情指揮中心公布國內新增6例新冠肺炎確定病例，其中1例本土，5例境外，另有1人死亡。國內目前已經累積超過1.5萬新冠肺炎確定病例，逾800人死亡，而近期整體疫情趨緩，指揮中心今起延長全國二級警戒到9月6日。

▲ 新北民政局曾拍短片教新兵防疫4大招。（資料照／新北市民政局提供）

▼新北副市長劉和然。（圖／新北市府提供）

