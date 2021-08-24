謝志偉才猛酸「高端再打下去恐出人命」！ 　網氣炸出征：大使級烏鴉嘴

▲駐德代表謝志偉昨稱「高端再打下去，恐怕會出人命」 。（圖／翻攝謝志偉與當事人臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

高端疫苗23日開打，總統蔡英文率先示範接種，但一開打就傳出3例施打後不適案例，沒想到24日午再傳出，陸姓網路專欄作家施打後，今早出現不適症狀送醫，到院前已死亡。不過，有網友發現，已經接種過2劑AZ疫苗的駐德代表謝志偉昨日才發文反串，「高端再打下去，恐怕會出人命」引發網友砲轟，「大使級烏鴉嘴」、「你剛放完屁不到12小時，就出人命了！」

據了解，該陸姓男作家昨日前往桃園大園施打高端疫苗，不料今24日早上9點多，他身體突出現不適症狀，緊急送醫後搶救無效，宣告死亡。陳時中稍早也表示，針對該個案，目前初步可能有心肌梗塞可能性，但是到院前死亡，所以要由司法相驗，由檢察官做相關判定。

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▲駐德代表謝志偉23日發文表示：高端再打下去「恐怕會出人命」。（圖／翻攝謝志偉FB）

針對陸姓作家打完高端疫苗後猝死，就有網友發現駐德代表謝志偉昨日才在臉書發文表示，台灣人之信任高端、支持高端，正是另一種以科技自信及國家認同，宣告台灣獨立於中國之外的型態。而這正是「那些人」無法接受，而死要污衊高端的主要原因。

謝志偉文末也開酸指出，「另一方面，我擔心高端再打下去，恐怕會出人命」，因為已聽到有人說：「我們污衊了半天，竟然還是有這麼多人打高端，簡直是要把我氣死！」由於高端疫苗的成功，因此氣死很多不看好的人。

針對謝志偉的發文，引起許多網友氣炸洗版留言，「嘴真毒，可惜一語成讖的對象是同樣支持高端的作家，在外國打AZ就閉嘴別說話」、「原來是反串又反串」、「」、「烏鴉嘴駐德代表！你剛放完屁不到12小時，就出人命了」、「大使級烏鴉嘴」、「先知，今天就出人命了」、「說話是不用成本的！」。

▼網友氣炸灌爆臉書，「嘴真毒」。（圖／翻攝謝志偉FB）