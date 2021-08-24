作家打高端後猝逝「死因不明」　蔡壁如：政治人物現在不該幸災樂禍

▲蔡壁如。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

一名陸姓網路知名專欄男作家昨施打高端疫苗後身體不適，24日上午在家突沒有心跳，陷入昏迷，家人見狀緊急打119求救送醫，但仍回天乏術，至於死因是否與疫苗有關仍有待調查。對此，民眾黨立委蔡壁如呼籲所有有影響力的政治人物或意見領袖，此時都不應該拿此事作為政治攻防、幸災樂禍。

蔡壁如24日下午在臉書表示，今天中午傳出陸男疑似因為接種高端疫苗猝逝事件，但她自己認為，一切都應該等醫學報告確認死因之後再說，願死者安息。她也呼籲所有有影響力的政治人物或是意見領袖，都不應該在這個時候拿這個的不幸的事件作為政治攻防，更不應該幸災樂禍。

「發展國產疫苗是一條不容易的路，更是台灣必須走的路，我期待讓科學說話，不要再政治操弄這個議題，也不應該淪於義和團式的民粹主義。」蔡壁如說，她自己認為，依循科學正規模式做完三期人體試驗，讓台灣第一支國產疫苗能光明正大的打入國際市場，這才是真正的台灣之光。

據了解，陸男23日才接種高端疫苗，事後還在臉書發文指出，「很榮幸一家三口都和蔡總統同一梯打高端」，還附上照片指出女兒和兒子也都已接種，未料僅隔一日就傳出憾事。陸男生前力挺高端疫苗，更曾在臉書上表態願為病毒「獻祭」，指出萬一打了疫苗死了，也只能視為向病毒「獻祭」，用少數人的犧牲換取多數人的平安，讓人不勝唏噓。