打完高端「好友退光光」　疫苗妹哭：也有這一天！網驚可拿金牌了

▲原PO打高端疫苗，朋友卻以絕交來表示不滿！（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

「為啥要瞧不起我？」一名女網友討拍，昨（23）日鼓著勇氣去打高端疫苗，殊不知朋友們知曉後，卻各個嗤之以鼻，甚至直接退好友關係以示不滿，讓原PO相當傻眼，「哈囉...是打在我身體裡啊！」文章曝光後，底下網友一邊安慰，也一邊笑虧「剛好順便篩選哪些腦子有X的好友，意外的收穫！ 」

一名女網友在臉書《爆怨公社》無奈表示，昨日去台大醫院接種高端疫苗，不料反被親友們狠狠唾棄，「我也有這麼一天 ...我因為打高端，被大家罵到臭頭，甚至還一大堆退我好友的。」

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原PO備感委屈直呼，疫苗是打在自己身體裡，接著討拍「甘恁啥事？為啥需要罵我 ？為啥要瞧不起我？ 」

文章曝光後，底下網友安慰「我也打高端呀～周遭的朋友也是」、「沒啥好生氣的，退好友表示大多不是生活上的朋友，退了不可惜」、「不就是為了反對而反對一群低能兒嗎？疫苗又不是打在他身上」、「豬血糕，也沒有國際認證，也是照吃，一堆無腦的人」、「我是沒人退我好友，但是密我靠北靠木的倒是真的一大堆」、「高端真好，幫你篩檢了朋友」、「怎麼我跟你相反，沒預約高端被罵不愛國」、「如果奧運有鍵盤酸民比賽的話，台灣絕對可以拿金牌」。

留言串中，有網友分享打完高端後的身體狀況，「身邊朋友昨天打了3個，目前為止沒聽說有副作用」、「我今天打的高端，現在覺得還好，沒什麼症狀」、「昨天15:00打完，一點副作用都沒有，當初AZ不是沒人打，現在搶得跟什麼似的，個人選擇不打就不要打，什麼時期還挑疫苗」。

▼網反酸，酸民太愛嘴，都可以去比賽拿金牌了！（圖／翻攝爆怨公社）



關於高端副作用部分，本站報導《打完高端出現副作用「會變很大」 網敲碗朝聖1地點：肯定會賠錢》，桃園市前議員王浩宇今（24）日凌晨12點半在臉書上表示，目前除了少數的暈針案例外，似乎沒有什麼很明顯的副作用傳出，不過接種高端以後，「最多人的反應竟然是『肚子餓』。」

不過，一名陸姓專欄作家也在23日接種高端疫苗，今早上卻驚傳，他在家突然沒有呼吸心跳，家人發現後緊急打119求救送醫，陸男送醫後卻仍宣告不治，至於死因是否與疫苗相關，仍有待進一步調查釐清。

對此，指揮中心指揮官陳時中回應，目前初判有心肌梗塞的可能性。