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酒吧糾紛聚眾械鬥　南警零容忍快打壓制8人送辦

▲台南市警二分局破獲江姓男子等8人涉嫌殺人未遂等罪嫌，依法移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局破獲江姓男子等8人涉嫌殺人未遂等罪嫌，依法移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中山路1家酒吧8月15日凌晨發生客人持刀械鬥事件，雙方因先前有嫌隙引發聚眾鬥毆，其中一方人馬持刀械砍殺對方，台南市警二分局啟動快打部隊到場壓制，犯嫌迅速逃逸，警方成立專案小組，在檢察官指揮下緝獲26歲江嫌等8人到案，依殺人未遂、組織犯罪防制條例及聚眾鬥毆等罪嫌送辦。

台南市警二分局指出，警方快打部隊到場時，犯嫌等人已分別搭乘4部自小客車逃逸離去，因涉及殺人未遂等刑案，馬上成立專案小組積極偵辦，並報請台南地檢署許家彰檢察官指揮偵辦。

▲台南市警二分局破獲江姓男子等8人涉嫌殺人未遂等罪嫌，依法移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經查本案起因係26歲江嫌、28歲劉嫌、27歲林女與被害人32歲于男等人於8月15日在台南市安平區發生第一次糾紛，因江嫌不甘遭對方嗆聲並踹踢車輛，即「落人」找來另7嫌至中西區該處酒吧持刀械攻擊于姓被害人等人，造成3名被害人身受重傷，其中25歲陳姓被害人傷及要害、性命垂危，立即緊急送醫救治倖於免難。

▲台南市警二分局破獲江姓男子等8人涉嫌殺人未遂等罪嫌，依法移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方掌握多輛犯嫌駕駛之車輛，以車追人循線追緝嫌犯，於23日兵分多路展開查緝行動，共計拘提逮捕江姓犯嫌等8人到案，並查扣作案行動電話等證物，全案依殺人未遂、組織犯罪防制條例及聚眾鬥毆等罪嫌移請台南地檢署偵辦。

台南市警二分局表示，為防止暴力衝突事件發生及維護民眾安全基礎下，除在接獲報案後立即啟動快打部隊馳赴現場，以防止事態更加嚴重外，對於違法之犯嫌依法究辦，絕不容忍暴力案件衍生重大治安事件。

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