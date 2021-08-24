30歲上班族抱走威力彩27億！　「老闆知道誰中獎？」網虧：劇本改了

▲8月23日威力彩頭獎金額27億得主，落在在新北市三峽區的投注站。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳怡靜／綜合報導

威力彩23日頭獎獎金上看27億，在新北市三峽區一處投注站開出，業者透露，幸運得主是一名年約30歲的上班族。不過卻引來網友質疑，買彩券的人這麼多，老闆怎麼有辦法清楚記得得主的年紀和買法，「而且號碼直接出來就包給客人了，想呼攏誰啊？」認為這一切早就是編造好的。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，「我就想問買彩券人那麼多，最好是老闆知道是誰中獎？而且號碼直接出來就包給客人了，想呼攏誰啊，台灣人真的那麼好騙？重點是還記得上一期他買了什麼⋯」

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連槓41期的威力彩23日開出頭獎，獎落新北市三峽區愛國路2號的「義忠興業社」投注站，事後彩券行老闆娘透露，頭獎是由一名年約30歲左右的上班族一注獨得，對方是店裡的常客，花了3200元包4組牌，是店家事先準備好的套餐獎號，而該名得主上一期是花800元買1組包牌，不過沒能中獎。

▲業者透露，頭獎得主是年約30歲的上班族。（圖／記者陳豐德翻攝）

貼文一出，不少網友也感到困惑，「那麼多客人，老闆會記得才有鬼吧！」、「大家都戴口罩…老闆有透視眼看的出年紀？」、「連上一期包牌八百沒中都記得！這個彩券行的老闆果然有神一般的記憶力」、「不是公務員嗎？又改劇本了」、「上班族是看穿著判斷出來的嗎？」

▲彩券行業者清楚記得得主年紀和買法，引發網友質疑。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

不過也有人指出，「中獎號碼什麼時候時間開出對機台時間跟監視器時間不就可以查了？這不難理解吧」、「每間彩券行電腦都有留存，根據出券時間，再配合店內監視器，可以知道是哪號人物」，但有網友直言，店家沒有留存資料，「有機會去問問相熟的彩券行就知道，只能看你今天賣了多少錢跟兌了多少彩金，其它一律查不到。」