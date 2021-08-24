業務經理才喊「我有我的規劃」！威力彩27億夢碎　網笑：難怪沒中

▲原po已經寫好辭職書了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

連槓41期威力彩總算開出頭獎，隨著幸運得主抱回27億元，大票國人終於夢醒。一名業務主管也跟上這波風潮，並寫好離職書，等待財神爺的眷顧，看著他開獎前後的心境轉折，網友們紛紛被戳笑，直呼「明天記得打卡，不要遲到了」、「珍惜紙資源、珍惜樹木」。

開獎前，一名網友在「爆廢公社二館」發文曬出辭職書，上面寫道「本人XXX因生涯規劃，經過慎重考慮，決定向公司請辭業務經理一職。感謝主管與公司這10年來的照顧與指導，讓我成長不少。」

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有趣的是，原po起先還幽默表示，「今晚過後...我就有我的規劃了！」結果頭獎一開出，立刻新增PO文內容，皮笑肉不笑地直呼，「明天繼續加班，我最愛我的公司，我最愛上班了。」同時也放上揉爛彩券的照片，表達內心真實情緒。

▲開獎後他怒揉爛彩券。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

對此，網友們壞笑直呼，「我覺得要先遞出辭呈，斷自己後路，這樣才會中」、「好好努力上班」、「要先遞辭呈，難怪不會中」、「下一張是不是履歷表」、「10年離職預告1個月，最快只能9月24日」、「應該是兩張都撕掉」、「祝福你上班愉快」、「我只會寫吿辭二個字」、「明天9點準時開會，謝謝」。

另外，昨晚的威力彩27億頭獎，是由新北市三峽區的「義忠興業社」投注站開出，老闆娘情緒相當激動，開心到眼淚狂流，受訪時也表示，「印象中是包牌居多，至於多少包牌？怎麼包？她說不是很確定，也無從得知，只知道店裡年輕人很多。」