彰警漏夜追查非洲豬瘟產品流向　違法者可處7年刑+300萬罰金

記者高堂堯、唐詠絮／彰化報導

新北地檢署與新北、雲林警方日前共同在新北市新莊區查獲走私具有非洲豬瘟陽性病毒越南肉製品案件，警政署於昨（22）日晚間通報各縣市警察局立即全面動員警力，漏夜查訪曾與此商家購買肉品的下游廠商、顧客；彰化縣警局強調，越南仍是非洲豬瘟疫區，呼籲民眾切勿購買、食用或走私當地肉製品入台，違法者最高可處7年徒刑、併科300萬罰金。

▲彰化警方連夜全面清查，杜絕走私肉品危害國人健康（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

彰化縣警局指出，接獲通令後立即動員所屬分局警力，全面清查相關疑似持有越南肉類相關製品之店家，業者都配合警方將肉品送驗是否具有非洲豬瘟病毒，名冊也將提供縣政府衛生局、農業處再進行稽查。

縣警局表示，外籍移工離鄉背井來台工作，為了慰藉思鄉情感，除了上網購買家鄉道地產品，專賣各式外籍食品、雜貨的店家也是移工們選購商品的管道，因此相關國家食品在國內有一定的消費市場；其中越南是非洲豬瘟、口蹄疫等重大動物傳染病疫區，依規定疫區國家之活體豬、豬肉製品都不得進口，業者鋌而走險以非法管道將食品送進台灣，造成防制非洲豬瘟的隱憂。

縣警局指出，將持續配合縣府衛生局、農業處等單位擴大稽查，防止具有病毒的肉品流入市面，也呼籲民眾不要食用、購買來路不明的肉品，更不該走私或攜帶進入國內，一經查獲將依違反《動物傳染病防治條例》移送彰化地檢署偵辦，最重將面臨7年以下有期徒刑、300萬元以下罰金之處罰。



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