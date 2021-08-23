走私貓漁船密艙曝光！卸螺絲拆木板才能進入　還加裝冷氣

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

海巡署偵防分署高雄查緝隊，19日在安平外海9浬處查獲順發886號漁船，上頭竟走私154隻貓咪，由於這些貓來源不明，未經檢驗因此全數安樂死，引發社會議論；檢察官22日登船進行勘驗，發現這個密艙是特別打造，內除了有加裝冷氣，要進去前還有個木板，得拆掉螺絲後才能看到艙口，這些貓咪就藏在裡面。

▲檢察官登船進行勘驗發現密艙內裝有冷氣 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

這艘順發886號漁船14日從八斗子漁港出海，19日在安平外海9浬處遭查獲，密艙內就藏有62籠寵物攜帶箱，經清點確認共有154隻貓咪，由於這批貓咪來源不明，防檢局隔日下午依法將這批貓咪全數安樂死，引起各界高度關注。

▲密艙外有木板 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

由於這艘涉案漁船前有走私紀錄，為求慎重，檢察官於22日下午率領海巡人員登船進行勘驗，發現這個密艙是特別打造，疑似想規避安檢，內部除了有加裝冷氣，要進去前還有個木板，得先拆掉周圍螺絲後才能看到艙口，貓就藏在裡面。

▲林姓船長以6萬元交保 。（圖／記者吳奕靖攝）

林姓船長經檢察官訊問後，認為他涉嫌違反《動物傳染病防治條例》第41條及《懲治走私條例》第2條罪嫌重大，諭令6萬元交保候傳。林姓船長表示因經濟狀況不佳，受雇運輸這批名貴貓，但僅以出海工作天一日3千元的日薪受託接駁運輸，至於這批貓咪要運到哪裡，檢方還要查，加上數量龐大，成本昂貴，不排除有不法集團幕後操控，檢方將持續向上追查。

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