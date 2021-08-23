過彎跨雙黃線擊落21歲女熊貓　她騰空轉圈重落地左小腿骨折

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名21歲的女外送員，22日中午左右，騎車行經苗栗市復興路時，遭到22歲騎士違規跨越雙黃線而迎面撞上，雙方都倒地受傷。由於是正中午時間，附近民眾見狀後趕緊撐傘幫受傷的女外送員遮擋太陽，所幸2人送醫後都沒有生命危險。

▲女外送員遭跨越雙黃線的騎士撞上，雙雙倒地受傷，車體零件和食物噴飛四散。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據附近住家監視器顯示，這名女外送員騎車準備送餐時，行經復興路3段一處轉彎路段時；對向突然衝出1輛機車，且跨越中間雙黃線，雙方煞車不及迎面撞上；男子當場到翻滾好幾圈，女外送員更是騰空轉了1圈後摔到路邊，造成女子左小腿骨折，男騎士全身多處擦傷。

▲女外送員倒地後，附近民眾趕緊幫忙撐傘遮陽，協助送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局接獲通報後，立即派員前往現場處理；到場後發現女子傷勢較重無法起身，救護人員也趕緊將她做初步包紮，由於正值中午馬路發燙，附近民眾見狀後也趕緊衝出來撐傘幫忙遮陽，並協助救護車送醫。

警方表示，2人施以酒測後，都無酒精反應；經調閱監視器後，發現2輛機車都很靠近中間雙黃線，至於詳細的肇事責任歸屬，還需警方釐清中。

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