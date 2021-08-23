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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭爆拿議員質詢稿「答詢作弊」　陳其邁：不是考試，沒洩題問題

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府提供）

▲陳其邁表示，議會質詢不是考試，沒有洩題的問題。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員黃紹庭上周五在議會質詢時，發現市長陳其邁正拿著他的完整質詢稿回答，讓他相當震驚也傻眼。國民黨文傳會副主委鄭照新怒批，這就是赤裸裸的竊盜！形同使用「贓物」答詢。對此，陳其邁23日回應，他把議會質詢當作跟議員做深度討論的機會，不會把它當成是考試，所以沒有洩題問題。

國民黨文傳會副主委鄭照新近日在臉書質疑，陳其邁公然在議會使用贓物答詢。是民主政治監督的殿堂，議員沒有提供給市府的質詢內容，在質詢前將檔案放在議會電腦等候播放，卻被市府人員透過「共享」方式駭入取得，這就是赤裸裸的竊盜！

陳其邁今在議會受訪時表示，他在議會都是親自回答問題，對於議員任何尖銳或是批評的所有回答，從不口出惡言且虛心受教，他把議會質詢當作可以在議會做深度討論的機會，也把握機會好好聆聽議員對市政建設的議題討論，「不會把它當成是考試，所以沒有洩題問題。」

▲▼高雄市政府秘書長楊明州 。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市政府秘書長楊明州 。（圖／記者賴文萱攝）

市府秘書長楊明州則解釋，數十年來議會聯絡人跟議會及議員，在質詢期間互動模式都是這樣子，如果定義為偷考題作弊，嚴重了一點。

楊明州說，大部分議員基於問政需求，也希望市長答詢時能很充分回應，所以大家事前會提供要答詢的事項，這是數十年來運作模式。針對個別議員對於這次所表示的感覺，會再檢討府會聯絡系統跟議會還有議員之間處理的模式，會重新檢視。「但覺得，基於問政需求或是市民需求，能夠讓市長跟議員能充分溝通是好事。」

鄭照新對於此事怒批，這是對議會的踐踏與羞辱，已經涉及法律責任，陳其邁市長手上拿的偷竊資料，形同使用「贓物」答詢，必須負起責任！他強調，陳其邁市長必須徹查並且道歉，如果沒有相關作為，支持議會捍衛尊嚴將相關人等列為議會不受歡迎人物，並無限期休會以示嚴正抗議。

資料遭到不當取得的市議員黃紹庭也在鄭的PO文底下留言，上星期五，當我總質詢完後，有人告訴我陳其邁市長手上正拿著我的完整質詢稿回答時，我一整個傻眼，震驚，難過！這麼多年的議員生涯，這還是第一回。「唉，這就像19年太空人隊竊取了隊手的暗號，就算他們贏了世界大賽，但是光彩嗎？」

►油頭、稀疏有救了！

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