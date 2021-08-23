惡少撂3煞闖網拍公司打人　搶金項鍊+70萬現金！2小時全部落網

▲陳姓少年等4人頭戴帽T出現在網拍公司旁 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區一名從事網拍的男子，年初與一名少年有行車糾紛，2人和解不成，少年竟夥同3名友人，持刀棍、辣椒水及空氣槍到網拍公司打人，還搶走男子金項鍊及現金約70萬元，警方獲報短短2小時循線逮捕4人，訊後將少年移送少年法庭，其餘3人依強盜、傷害、妨害自由等罪移送，法院裁定羈押禁見。

據了解，17歲陳姓少年因年初與從事網拍的22歲李姓男子有行車糾紛，幾經協調和解不成，20日下午1時許，找來19歲張男、21歲陳男及20歲王男，分持刀、棍、辣椒水及空氣手槍，開車到李男中和區興南路二段的公司，準備要給他一個教訓。

▼陳姓少年等4人逞兇後開車逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

陳姓少年等4人穿著帽T蓋住頭部，走進李男公司，雙方隨即起口角，過程中，不斷毆打李男，造成他頭部撕裂傷，手臂、膝蓋擦挫傷，並控制他的3名員工，更惡劣地搶走李男脖子上的金項鍊，搜刮公司內現金約70多萬元後，開車逃逸。

警方獲報後，調閱相關監視器，發現4人先開車往三峽方向逃逸，再共乘UBER計程車返回中和區民宅躲藏；警方不到2小時循線逮捕，張、陳、王男等3人到案，訊後依強盜、傷害、妨害自由等罪移送並經檢察官複訊後向法院聲請羈押，法院已裁定3人羈押禁見，陳姓少年則將傳喚到案後移送少年法庭。

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▼警方找到他們中和藏匿處，部署警力準備攻堅 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方破門攻堅抓人 。（圖／記者陳以昇翻攝）